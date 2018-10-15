Президент Украины встретился со скаутами-пластунами: «Вы будете строить и защищать наше государство»

Президент Петр Порошенко в День Защитника Украины посетил Пластовый учебный центр и встретился с членами Национальной скаутской организации Украины «Пласт».

Об этом сообщили в пресс-службе президента.

Президент отметил, что лозунг пластунов «Сильно! Красно! Обережно! Бистро!» в полной мере характеризует воспитанников старейшей украинской скаутской организации. Глава государства добавил, основной лозунг организации: «Помнить и хранить прошлое, но смотреть и жить ради будущего» ему импонирует как по духу, так и по содержанию.

- Основой создания вашей организации стала настоятельная потребность в выносливых, надежных, а главное – молодых и талантливых патриотах. Ребята всегда активно участвовали в развитии и защите своей страны, были участниками освободительных движений, - сказал президент.

- И сегодня представители современных украинских пластунов защищают нашу землю на востоке, отстаивают суверенитет, территориальную целостность и независимость нашего государства, дают отпор российскому агрессору и является образцом в выполнении возложенных военных обязанностей, - подчеркнул президент.

Он отметил, что пластуны Марко Паславский, Виктор Гурняк, Евгений Подолянчук, Николай Гордейчук и Андрей Билык отдали свою жизнь, защищая украинскую землю и государство от агрессивных действий со стороны России. Присутствующие почтили минутой молчания память погибших.

Порошенко во время общения с пластунами отметил, что впервые за четверть века в государственном бюджете было предусмотрено 10 миллионов гривен на выполнение мероприятий по национально-патриотическому воспитанию.

- Наше украинское общество сейчас очень нуждается в таких как вы – украинцах новой формации. И не только для того, чтобы защищать государство. А чтобы строить новое государство – проводить реформы, - сказал президент.

Петр Порошенко также поблагодарил воспитателей пластунов, которые свою основную и административную работу в организации осуществляют исключительно на волонтерских началах. Состоялась церемония символического приема в президента в Пластприят, во время которой главе государства повязали платок пластунов и вручили грамоту о почетном опекунстве над этой организацией. Президент также осмотрел территорию пластового центра и принял участие в церемонии зажжения пластового костра.

Президент рассказал, что во время визита в США посещал военную академию Вест-Пойнт, где была достигнута договоренность об организации в Вест-Пойнте места памяти Марка Паславского, погибшего на востоке Украины.