Глава облорганизации Радикальной партии Ляшко Игорь Николаенко: «Образование требует честного диалога с громадой и учителем»

В этом году впервые октябрьские празднования Дня учителя проходят вместе с акциями профсоюза работников образования и Федерации профсоюзов Украины, которые прошли 9 октября в регионах, а 17 октября переместятся в Киев. Главное требование - повышение финансирования отрасли, прежде всего - увеличение зарплат научно-педагогических работников.

В связи с этим приоритетом Радикальной партии Олега Ляшка всегда остаются проблемы в сфере образования, науки и реализация комплексной поддержки объектов образования и социальной сферы, передает пресс-служба Николаевской областной партийной организации Радикальной партии.

В рамках этой программы в Николаевской области проходят рабочие встречи с руководителями учебных заведений и других социальных объектов. Одна из очередных выездных рабочих встреч прошла в Михайловской школе Николаевского района.

Руководитель областной организации Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Николаенко вместе с заведующей общественной приемной Николаевской районной организации РПЛ Анжелой Семашко побывали в сельской коммунальной школе Михайловской ОТГ. Цель визита деловая, рабочая и обоюдополезная – узнать из первых уст как живется учебному заведению в период становления образовательной и административно-территориальной реформы, изучить первостепенные проблемы и пути их решения как на местном уровне, так и с помощью привлечения государственной субвенции. Встреча проходила при участии начальника отдела образования, молодежи, спорта, культуры и медицины ОТГ Мелании Ракочи.

Руководитель областной организации Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Николаенко не воспринимает такие мероприятия как формальные, ему понятны и близки проблемы школы еще и потому, что по своей первой специальности он преподаватель, работал сельским учителем. История его семьи также связана с образованием.

В Михайловской двухэтажной школе уютно, красиво и светло - здесь учится без малого 200 детей, часть из которых приезжает из Степового и Червоного Поля. Директора школы Татьяну Ракочу, педагогический стаж которой больше двадцати лет, тут искренне уважают - за любовь к детям, организованность, смелую гражданскую позицию и редкостные менеджерские качества. Школа активно привлекает интересные проекты, всегда открыта для сотрудничества со спонсорами и рада любой помощи. А проблем здесь хватает: школа нуждается в обновлении мебели, установке новых дверей, ремонте здания и новых технологиях по энергосбережению.

Вот, примерно, в такой же сельской школе учился и Олег Ляшко, а точнее, в школе-интернате. Но это не помешало ему стать тем, кем он есть сейчас. (народным депутатом и руководителем парламентской фракции). Лидер Радикальной партии убежден: нужно учить тех, кто будет поднимать экономику. Поэтому партия настоятельно добивается восстановления государственного финансирования профтехобразования и повышения зарплаты педагогам, в том числе работникам детских учебных заведений и ПТУ. По мнению О. Ляшко, зарплата начинающего педагога должна быть не менее 8-10 тысяч гривен, педагога с опытом - 25 тысяч.

- Уверен: тесное сотрудничество и обоюдная заинтересованность в решении общих задач будут полезны как школе, так и всей Михайловской территориальной общине, - подчеркнул руководитель областной организации РПЛ Игорь Николаенко. – Наша парламентская партия ориентирована на конструктивную работу с территориальными общинами не только до мартовских выборов, а на длительную перспективу. Поэтому в перечень задач первоочередной важности, который сейчас формируется партией по объектам социальной направленности, обязательно будет включена и Михайловская школа.

Каждая встреча с работниками образования свидетельствует о том, что сейчас, как никогда, нужен откровенный диалог между государством, политическими партиями, бизнес-структурами и педагогами о приоритетах развития образования. Фракция Радикальной партии Олега Ляшко и Николаевская областная организации Радикальной партии приложит все усилия, чтобы увеличить финансирование тех направлений образования и науки, которые будут готовить успешных и конкурентоспособных граждан. И если государство в этом плане не готово взять на себя ответственность, инициативу должны взять политические партии и общество через формирование соответствующего запроса.

По мнению, Игоря Николаенко, приоритетным направлением областной организации Радикальной партии Олега Ляшко есть контроль за органами местного самоуправления, которые вполне способны предпринимать конкретные шаги для поддержки образования и справедливого распределения субвенций.