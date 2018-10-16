Благотворительный фонд Рафаэля Горояна поздравил Шевченково с Днем села

Благотворительный фонд Рафаэля Горояна по традиции помогает социальным объектам тех населенных пунктов, в которых расположены элеваторы компании «Прометей». В конце сентября фонд оказал материальную помощь Краснобаштанской школе и с. Шевченково Новобугского района Николаевской области.

Об этом говорится в сообщении фонда.

«Так, 29 сентября, жители Шевченково отмечали День села. Благотворительный фонд Рафаэля Горояна при поддержке компании «Прометей» выделил средства на организацию праздничного концерта. Новополтавский сельсовет, жители села Шевченково и староста Михаил Плюта выразили искреннюю благодарность Рафаэлю Горояну и сотрудникам фонда за поддержку, милосердие, неравнодушное отношение к проблемам села. Также староста вручил благодарственную грамоту», - говорится в сообщении.