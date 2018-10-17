На Николаевской верфи СМГ сформировано уже больше половины цилиндрической части корпуса танкера-химвоза

На Николаевской верфи Смарт Мэритайм Груп (СМГ, Николаев) сформировано уже больше половины цилиндрической части корпуса танкера-химовоза, строящегося по заказу голландской компании VEKA Shipbuilding WT B.V.

Об этом говорится в сообщении СМГ.

На стапельной позиции поточно-позиционной линии верфи состыкованы пять из восьми блоков цилиндрической части корпуса (грузовая зона с танками для перевозки наливных грузов). Вскоре к формируемому корпусу будет пристыкован еще один блок.

Одновременно идут работы по формированию носовой и кормовой оконечности танкера, насыщению трубопроводами, установке леерных ограждений и кнехтов, заканчивается сборка основания под кран. Все выполненные работы проверяет отдел технического контроля верфи и принимает представитель регистра.

Напомним, что для голландской компании VEKA на СМГ прошедшим летом заложили два танкера: «Nevada» на Херсонской верфи и «Nebraska» - на Николаевской. Согласно условиям контракта, СМГ изготовит корпуса, выполнит их окраску, проведет монтаж общесудовых систем трубопроводов и палубного насыщения. Длина каждого корпуса — 110 м, ширина – 13,5 м, масса – 1200 т, грузовместимость – 5320 т.

Срок строительства одного судна – 11,5 месяцев. Стоимость контракта составляет более 145 млн грн.

Справка:

Смарт Меритайм Груп (СМГ) — крупнейший судостроительный холдинг Украины, объединяющий две судостроительные верфи: Николаевскую и Херсонскую.

С 1 сентября 2017 г. заработная плата сборщиков корпусов металлических судов, сварщиков, трубопроводчиков судовых увеличена на 35% и составляет за полный отработанный месяц от 8000 до 26000 грн.

Смарт Меритайм Групп приглашает на свои верфи в Херсоне и Николаеве сборщиков и сварщиков.

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