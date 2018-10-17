В Николаеве 24 октября на час включат сирены и проверят систему оповещения о чрезвычайных ситуациях

В среду, 24 октября, в Николаеве проверят автоматизированную систему централизованного оповещения о чрезвычайных ситуациях.

Об этом сообщает управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Николаевского городского совета.

Согласно утвержденному графику, в период с 15:00 до 16:00 будет осуществлена техническая проверка местной автоматизированной системы централизованного оповещения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций в Николаеве с практическим запуском электросирен.

Напомним, что ранее в Вознесенске сработала сирена об аварии на ЮУАЭС – уже после сигнала жителям сообщили, что это были учения.