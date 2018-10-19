«Николаев – город с огромными научными возможностями»: в НУК провели международную конференцию о новинках и развитии кораблестроения

В Национальном университете кораблестроения имени адмирала Макарова прошла IX международная научно-техническая конференция «Инновации в судостроении и океанотехнике».

На это мероприятие приехало 593 участников из разных городов и стран. Украину представляли: Николаев, Херсон, Одесса, Львов, Полтава. А иностранные гости были из Китая, Грузии, Польши, Нидерландов, Казахстана, Болгарии, сообщает пресс-служба университета

Как рассказал ректор НУК имени адмирала Макарова Евгений Трушляков, иностранные партнеры, которые не смогли присутствовать на конференции, прислали поздравительные телеграммы. В частности, такие письма пришли от представителей Китая, из Финского университета кораблестроения, а также из Франции.

«Кораблестроение в Украине было, есть и будет. НУК имени адмирала Макарова каждый год выпускает высококвалифицированных специалистов, которые нацелены на развитие судостроения», - подчеркнул Евгений Трушляков.

Директор Кораблестроительного института НУК Александр Бондаренко отметил, что на сегодняшний день, судостроительные заводы Николаева пока не работают на полную мощность. Однако это не говорит об отсутствии потенциала судостроительной отрасли.

«Николаев – город с огромными научными возможностями. Большинство Министров промышленности бывшего СССР являлись выпускниками Николаевского кораблестроительного института (НКИ)», - напомнил Александр Бондаренко.

Более 10 проектных организаций в Николаеве сейчас сотрудничают с иностранными заказчиками. И конечно, главный потенциал Николаева – это кадры. Речь идет о студентах и выпускниках НУК имени адмирала Макарова.

В университете отметили, что подобные конференции помогают развивать потенциал судостроения в Украине, уверен и проректор по научной работе НУК имени адмирала Макарова Владимир Блинцов. На таких мероприятиях ученые и практики могут обменяться свежими данными в области судостроения. А это очень важно, поскольку частыми гостями конференций выступают представители судоремонтных и судостроительных заводов.

«Большинство научных докладов связано с новыми достижениями, инновациями судостроения, машиностроения, энергетических установок. А это, в свою очередь, помогает ученым быть в курсе последних новинок», - сказал Владимир Блинцов.

Кроме того, на конференции постоянно обсуждают рынки для подготовки кадров судостроения. Владимир Блинцов уверен, что эта информация важна. Ведь университет специализируется на таких кадрах. Сегодня выпускники ВУЗа работают в Каспийском регионе, который интенсивно развивает судостроительную отрасль.

Чтобы быть успешным судостроителем, необходимо идти в ногу со временем, отметил в своем докладе гость из Одессы, генеральный директор Морского инженерного бюро, доктор технических наук, профессор Геннадий Егоров. Важно понимать какие суда пользуются спросом, в каком регионе. Также не лишней будет информация о том, сколько лет судно может исправно ходить.

«Ведь не секрет, что новые корабли выпускают современными, с учетом последних требований и технологий. Но при этом и более старые суда, уже побывавшие на ремонте, продолжают осуществлять перевозки. А это не лучшим образом сказывается на себестоимости новых построек», - подчеркнул Геннадий Егоров.

Необходимо следить за тенденциями рынков судостроения в разных регионах. Это поможет не только быть на плаву, но и при этом зарабатывать. Ведь, зная в чем нуждается потребитель, легче эти запросы воплотить. А отрасль судостроения не стоит на месте, а постоянно развивается.