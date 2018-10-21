Ляшко свое обещание выполнил – вытребовал миллиард на ремонт дороги «Николаев-Днепр, - Игорь Николаенко

Во время своего визита на Николаевщину в начале августа лидер Радикальной партии Олег Ляшко пообещал добиться капитального ремонта дороги Н-11 «Николаев – Кривой Рог – Днепр».

Об этом сообщили в пресс-службе николаевской партийной организации Радикальной партии.

По дороге из Баштанки, где народный депутат инспектировал ход строительства уникального бассейнового комплекса, на который «выбил» три миллиона гривен субвенции, главный радикал страны вышел на одном из аварийных участков трассы Н-11 и, стоя по колено в глубокой выбоине, обратился к руководству страны с требованием найти средства на капитальный ремонт дороги государственного значения. Обращаясь к николаевцам, лидер Радикальной партии пообещал, что разбитая стратегическая трасса из дороги смерти превратится в дорогу жизни.

Как оказалось, на ремонт дороги «Николаев – Кривой Рог – Днепр» в этом году правительство выделило всего 200 миллионов гривен. Эта сумма проблему не решает и Ляшко потребовал от правительства увеличить ее в разы.

Как сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, на капитальный ремонт дороги Н-11 на 2019-й год выделен миллиард гривен.