Сегодня – 25% на пиво, завтра – 50% на пиццу. Николаевском пабе Ципа теперь можно заказать еду и напитки з доставкой

Первый николаевский паб крафтового пива “Ципа” с сегодняшнего дня принимает заказы на еду и напитки с адресной доставкой по городу. Заказать доставку можно по телефону (073) 026 27 09. При соблюдении минимального заказа от 400 гривен – доставка бесплатная (в центре города, минимальный заказ для бесплатной доставки в другие районы города смотрите в таблице или на карте).

Тут можно ознакомится с интерактивной картой зон и цен доставки:



Актуальное меню и цены можно найти на официальной странице заведения в социальной сети Facebook https://www.facebook.com/cypa.mykolaiv/menu/

Пиво - доступное к покупке - нужно уточнять в телефонном режиме во время заказа, так как ассортимент пива на кранах и в бутылке постоянно обновляется.

Из новинок на кране в “Ципе” – соленое пиво. «Ципа» Gose - это экспериментальное кислое солоноватое пиво в немецком стиле, традиционно приправленное кориандром. Для придания гуцульского колорита во время варки добавили чабрец.

Также сегодня в заведении подают отличную подборку крафтового пива, сваренного в Карпатах на горной воде:

ЦИПА ТРАДИЦІЯ

«Ципа» Менчул Rauchbier / 4.8% ABV / 12 IBU

«Ципа» Говерла Lager - Helles / 5% ABV / 15 IBU

«Ципа» Петрос Pilsner - Czech / 5.3% ABV / 35 IBU /

«Ципа» Драгобрат Lager - Vienna / 5% ABV / 33 IBU /

«Ципа» Чорна Гора Schwarzbier / 5% ABV / 27 IBU

ЦИПА ПОШУКИ

«Ципа» Ципа Біла Lager - IPL (India Pale Lager) / 4.5% ABV / 41 IBU /

«Ципа» Ципа Золота Blonde Ale - Belgian Blonde / 6% ABV / 26 IBU /

Ципа Пломбір IPA - Milkshake / 5% ABV / 54 IBU

Ципа Червона Red Ale - American Amber / 6% ABV / 45 IBU

Ципа Вночі IPA - Black / 5.6% ABV / 87 IBU

Ципа Самотня IPA - International / 5% ABV / 75 IBU

«Ципа» Gose + чебрець Sour - Gose / 5.6% ABV / 19 IBU

Ципа Чорна Stout - Foreign / 7.9% ABV / 65 IBU

«Ципа» Black Ella Stout - American Imperial / 7.9% ABV / 100 IBU

Ципа-100 IPA - Imperial / 7.9% ABV / 122 IBU

Каждый понедельник в пабе действует скидка на собственное пиво -25%, а по вторникам -50% на фирменную гуцульскую пиццу.

Паб «Ципа» находится по адресу улица Соборная, 2В (двор кинотеатра «Родина»). Резерв столиков и доставки по телефону 073 026 2709.