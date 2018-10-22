Компания «Прометей» приняла участие в Масложировой конференции-2018

18 октября в Киеве II Масложировая конференция-2018 собрала ведущих специалистов и практиков агрорынка. Конференция стала не только площадкой обмена опытом и отдельными лайфхаками экспертов отрасли, но и генератором эмоциональных панельных дискуссий.

Об этом сообщает пресс-служба ГК «Прометей».

Участники мероприятия смогли ознакомиться с инструментами для увеличения и сохранения прибыльности, а также с последними разработками по совершенствованию и оптимизации производственных процессов.

На конференции затронули развитие масложирового сегмента в Украине с разносторонних углов, упаковав опыт передовиков в практические кейсы. Кейсы включали в себя ответы на следующие вопросы: как правильно составить контракты, чтобы уберечься от неожиданных расходов, как сохранять качество при экспорте растительных масел, куда движутся ценовые тенденции рынка сои, как на ее качество влияет технология переработки.

Участниками конференции стали Украинская аграрная конфедерация, Украинская ассоциация производителей и переработчиков сои, компании COTECNA, «Астарта-Киев», ГК «Прометей». Компанию «Прометей» представляла трейдер Светлана Стыцюк.