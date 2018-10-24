В Николаеве из-за плохой погоды перенесли развод мостов – о дате сообщат позже

В среду, 24 октября, в Николаеве отменили развод Ингульского и Южнобугского мостов.

Об этом сообщает «ЭЛУ автодорог».

Как известно, 24 октября в Николаеве должны были на час развести Южнобугский и Ингульский мосты.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями, запланированная на сегодня разводка мостов отменяется. О дате переноса мы сообщим дополнительно», - пишет КП.

Напомним, что во вторник, 31 июля в Николаеве развели Варваровский, Ингульский и пешеходный (понтонный) мосты, чтобы малое гидрографическое судно ГС-82 прошло для ремонта в акваторию «Николаевского судостроительного завода».