В Николаеве и области спасатели проведут проверки пожарной и техногенной безопасности на предприятиях

В Николаевской области будут проведены плановые проверки государственного контроля в сфере техногенной и пожарной безопасности.

Об этом сообщает Главное управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

«С 5 сентября 2018 года вступило в силу Постановление КМУ № 715 «О утверждении критериев, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности и определяется периодичность осуществления плановых мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере техногенной и пожарной безопасности государственной службой по чрезвычайным ситуациям», которая пришла на смену аналогичной ПКМУ от 27.12.2017 № 1043», - говорится в сообщении.

Согласно Постановлению, критерии, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности в сфере техногенной и пожарной безопасности:

- вид объекта (помещения, здание, сооружение, дом, территория), принадлежащей субъекту хозяйствования на праве собственности, владения, пользования (далее - объект);

- площадь объекта;

- максимальное расчетное (проектное) количество людей, которые постоянно или периодически находятся на объекте;

- условная высота объекта (высота, которая определяется разностью отметок низкого уровня проезда (установление) пожарных автолестниц (автоподъемников) и пола верхнего этажа без учета верхних технических этажей, если на технических этажах размещены только инженерные оборудование и коммуникации дома);

- наличие и масштаб опасных событий, чрезвычайных ситуаций, произошедших на объекте в течение последних пяти лет, предшествующих плановому периоду;

- класс последствий (ответственности) при строительстве объекта;

- количество нарушений требований законодательства в сфере техногенной и пожарной безопасности, связанных с эксплуатацией или во время строительства объекта и выявленных в течение последних пяти лет, предшествующих плановому периоду.

«Риски наступления негативных последствий от осуществления хозяйственной деятельности в сфере техногенной и пожарной безопасности определены в приложении 1 к постановлению. Исчерпывающий перечень критериев, по которым оценивается степень риска от осуществления хозяйственной деятельности в сфере техногенной и пожарной безопасности, их показатели и количество баллов по каждому показателю определены в приложении 2 к постановлению», - отметили в ГСЧС.

Отнесение предприятия к высокой, средней или незначительной степени риска осуществляется с учетом суммы баллов, начисленных по всем критериям, определенным в приложении 2, по такой шкале:

от 41 до 100 баллов - высокий;

от 21 до 40 баллов - средний;

от 0 до 20 баллов - незначительный.

«Вместе с этим информируем, что для обеспечения общества своевременной, достоверной и полной информацией о вышеуказанных вопросах, на базе ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, в ноябре, состоится заседание круглого стола с привлечением к обсуждению руководителей субъектов хозяйствования и общественных организаций», - добавили в ведомстве.

Напомним, что ранее Гройсман пригрозил николаевским предпринимателям за препятствия проверкам ГСЧС.