Компания «Місто для людей Миколаїв» просит ДЖКХ произвести ремонты лифтов в городе

«Місто для людей Миколаїв» с сентября обслуживает многоквартирные дома в Николаеве. Сотрудникам компании пришлось столкнуться с наследием коммунальных ЖЭКов, а это разрушенные системы коммуникаций, неработающие лифты и фасады зданий, которые требуют немедленного ремонта.
Об этом говорится в сообщении компании.
На данный момент в городе не работает около 60 лифтов. Ремонт проводят медленно. Деньги подрядчикам часто не платят. Мы столкнулись с шокирующим бездействием коммунальных предприятий, которое имеет негативные последствия по всему городу. Лифты необходимо обслуживать и ремонтировать, и делать это своевременно, ведь это, в первую очередь, безопасность николаевцев.
- На сегодняшний день часть лифтов в городе не работает. Это связано с некачественным обслуживанием в течение многих лет – коммунальные предприятия не выделяли средств на поддержание лифтов в должном состоянии и сейчас многие детали требуют срочной замены. В услугу управления домами входит техническое обслуживание лифтов, а текущий и капитальный ремонты выполняют за счет выделения бюджетных средств Департаментом ЖКХ города Николаева. Мы направили все необходимые документы, сметы и дефектные ведомости и теперь все в руках ДЖКХ. Мы просим департамент провести необходимые ремонты, - прокомментировал Анатолий Быценко.