Компания «Місто для людей Миколаїв» просит ДЖКХ произвести ремонты лифтов в городе

«Місто для людей Миколаїв» с сентября обслуживает многоквартирные дома в Николаеве. Сотрудникам компании пришлось столкнуться с наследием коммунальных ЖЭКов, а это разрушенные системы коммуникаций, неработающие лифты и фасады зданий, которые требуют немедленного ремонта.

Об этом говорится в сообщении компании.

На данный момент в городе не работает около 60 лифтов. Ремонт проводят медленно. Деньги подрядчикам часто не платят. Мы столкнулись с шокирующим бездействием коммунальных предприятий, которое имеет негативные последствия по всему городу. Лифты необходимо обслуживать и ремонтировать, и делать это своевременно, ведь это, в первую очередь, безопасность николаевцев.