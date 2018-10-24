«Президент Украины оказал максимальную поддержку николаевской громаде», - председатель ОГА о кредите для водоканала

Максимально поддержав стремление николаевской громады продолжить модернизацию «Николаевводоканала», президент Украины Петр Порошенко значительно усилил позиции власти города Николаева в переговорах с Европейским инвестиционным банком. Результат - подписание грантового соглашения на сумму 5,11 миллиона евро.

Об этом заявил председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко, передает пресс-служба облгосадминистрации.

Как известно, продлена реализация инвестиционного проекта «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в городе Николаеве» до 2020 года. Между Украиной и Европейским инвестиционным банком было подписано грантовое соглашение на сумму 5,11 миллиона евро, которые будут направлены на модернизацию «Николаевводоканала», в частности - на обновление системы водоснабжения и водоотведения в городе, улучшение и эффективную работу насосных станций, водопроводных и канализационных сетей.

- Это важнейший проект для всех николаевцев, и я искренне благодарю за поддержку всех, кто присоединился к этому процессу, ведь предусмотрено полное обновление существующей инфраструктуры коммунального предприятия «Николаевводоканал». Знаковым является то, что именно президент Украины Петр Порошенко предоставил максимальную поддержку николаевской общине в этом вопросе, и пригласил Николаевского городского голову Александра Сенкевича к непосредственному обсуждению сотрудничества города с правительством, Европейским инвестиционным банком и другими иностранными партнерами, - прокомментировал председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко.

Отметим, что соответствующее соглашение в рамках программы фонда E5P (Восточноевропейское партнерство по энергоэффективности и окружающей среде), направленной на развитие «Николаевводоканала» подписали вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко и вице-президент Европейского инвестиционного банка Вазил Худак.

Вице-премьер Геннадий Зубко сообщил, что срок выполнения работ по обновлению инфраструктуры «Николаевводоканала» является небольшим и результаты можно будет увидеть в конце 2020 года. В свою очередь, вице-президент ЕИБ Вазил Худак отметил, что поддержка проекта «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в городе Николаеве» демонстрирует обязательства ЕС и международного сообщества улучшить доступность чистой воды и защитить окружающую среду в пользу граждан Украины. Это также поможет Украине выполнить свои международные обязательства в соответствии с Конвенцией о защите Черного моря от загрязнения. В свою очередь, управляющий фондом E5P Андерс Лунд отметил: