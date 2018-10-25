Николаевская ГФС провела межведомственное совещание правоохранительных органов – на нем обсуждали нелегальные заправки

Главное управление ГФС в Николаевской области провело межведомственное координационное совещание руководителей правоохранительных органов Николаевщины, на котором обсудили меры по предупреждению правонарушений в деятельности автозаправочных станций.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В совещании приняли участие первый заместитель председателя Николаевской ОГА Вячеслав Бонь, начальник Главного управления ГФС в Николаевской области Владимир Копица, начальник управления СБУ в Николаевской области Юрий Пасик, начальник Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Александр Анохин, начальник Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области Максим Грицаенко, начальник управления Гоструда в Николаевской области Юрий Козловский, руководители других учреждений и организаций Николаевской области.

«Как отметил Владимир Копица, ГФС Николаевщины проводит целеустремленную работу по борьбе с преступностью в налоговой и таможенной сфере, противодействию теневым схемам. Но есть вопросы, которые нуждаются в более тщательном подходе и коллегиальном решении, в том числе вопрос противодействия нелегальной деятельности автозаправочных станций и автогазозаправочных пунктов на территории Николаевской области».

«По словам первого заместителя начальника ГУ ГФС в Николаевской области Александра Фролова, который координирует работу налоговой милиции, в результате проведенных мероприятий за 9 месяцев 2018 года сотрудниками налоговой милиции Николаевской области из незаконного оборота изъято свыше 385 тонн горюче-смазочных материалов на общую сумму почти 10,5 миллионов гривен, а также оборудование на сумму 2,3 миллиона гривен. В результате организованных мероприятий по предупреждению и противодействию правонарушениям в сфере оборота горюче-смазочных материалов оперативное управление ГУ ГФС в Николаевской области вошло в десятку лучших среди ведомств в областях Украины», - сообщили в налоговой.

На межведомственном координационном совещании приняли решение скоординировать усилия всех силовых структур, контролирующих органов, органов местного самоуправления на организацию срочных мероприятий по противодействию нелегальной деятельности автозаправочных станций на территории Николаева и области.