На Николаевщине активно внедряется энергоэффективность в социальных и образовательных учреждениях

Николаевская область активно продолжает перевод учреждений социальной сферы на альтернативное отопление, что в будущем позволит не только повысить энергонезависимость региона и экономить средства, но и генерировать ресурсы от их функционирования.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

Это направление работы было определено в числе приоритетных председателем Николаевской ОГА Алексеем Савченко еще в 2016 году. Председатель Николаевской ОГА постоянно подчеркивает важность внедрения технологии энергоэффективности в социальных учреждениях.

Так, в течение 2017-2018 годов в социальных, образовательных, медицинских и других бюджетных учреждениях области в целом было реализовано 13 проектов, направленных на внедрение альтернативного отопления, общей стоимостью более 36 миллионов гривен. Среди учреждений, которые уже почувствовали реальные преимущества реформирования этого направления - Снигиревская центральная районная больница, детский сад №6 в городе Первомайске, Первомайский отдел полиции, военные части в Очакове и Первомайске, Очаковская городская библиотека.

- Я не перестану делать акцент на том, что внедрение альтернативного отопления и энергоэффективных технологий пока остается весьма актуальным для Николаевщины. Областная власть и в дальнейшем будет продолжать всячески содействовать в реализации подобных проектов. Подчеркиваю - это не моя прихоть - это стратегически определенное направление движения, которое дает реальные возможности для общин стать независимыми и не только начать экономить на энергоносителях, но и зарабатывать, получать дополнительные средства в бюджет своих учреждений. Сегодня мы имеем положительные примеры в разных районах Николаевской области, когда на сэкономленные таким образом средства обустраиваются современные классы в школах, закупается новое медицинское оборудование для амбулаторий, - заявляет председатель Николаевской ОГА.

Во вторник, 23 октября, заместитель председателя Николаевской ОГА Валентин Гайдаржи проверил ход завершения работ по реконструкции системы отопления Николаевского базового медицинского колледжа, в частности - установку там модульной котельной. По данным Валентина Гайдаржи, в целом объект почти готов и там остаются лишь незначительные замечания, которые будут устранены в ближайшее время.

После инспектирования объекта заместитель председателя ОГА подчеркнул, что при дальнейшей полноценной работе котельная сможет поставлять тепло и в медицинский колледж, и в Николаевскую городскую больницу №3, которая находится неподалеку.