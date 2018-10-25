Радикальная партия объявила общенациональную акцию протеста, к которой намерены присоединиться и николаевцы

На 10:00 31 октября Радикальная партия Олега Ляшко объявляет начало общенациональной акции протеста в Киеве возле Кабмина против повышения тарифов на газ и грабительской политики власти. Изъявили свое желание принять участие в акции протеста и жители областного центра, сельских районов Николаевщины.

Об этом говорится в сообщении Николаевской областной парторганизации РПЛ.

Радикальная партия Олега Ляшко требует от Правительства и Президента провести внеочередное заседание парламента при участии Президента, премьер-министра, председателей «Нефтегаза» и Нацкомиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг с полным отчетом по ситуации на рынке газа, отменить решение правительства от 19 октября о повышении цены на газ для бытовых потребителей на 23,5 процента, поднять зарплаты и пересчитать пенсии, внедрить план команды Радикальной партии Олега Ляшко по снижению тарифов, инвестировать в добычу отечественного газа и провести масштабную энергомодернизацию.

По словам Ляшко, поднятие цены на газ вместо поднятия зарплат и пенсий – политика обнищания украинцев и подорожания нашей продукции.

– Людям нужны работа и зарплата, а не кредиты. Команда РПЛ всегда на стороне людей. Мы категорически против повышения тарифов, которое приведет к обнищанию украинцев и полной деиндустриализации. Реальная цена на газ должна быть не больше 3-3,5 тысячи гривен. Себестоимость добычи украинского газа – 1,5 – 2 тысячи гривен за тысячу кубометров. Если к ней добавить рентабельность и транспортные расходы, то максимальная цена на газ будет 3-3,5 тысячи гривен. А правительство требует платить 8550 гривны. Потому что власть дурит и грабит людей, занимается коррупцией и аферами вместо того, чтобы развивать экономику, создавать новые рабочие места, поднимать зарплаты и пенсии. РПЛ призывает все политические силы, которым не безразлична судьба Украины, отбросить противоречия и объединиться ради прекращения грабительской политики власти. Другого варианта защитить людей нет! Если власть не услышит наших заявлений – пусть услышит миллионы людей, – заявил лидер РПЛ.

По убеждению лидера Радикальной партии, коммунальные тарифы можно снизить, как минимум, вдвое – и РПЛ знает, как это сделать, имея абсолютно четкий план по снижению стоимости газа. Он включает в себя увеличение добычи собственного газа, установление честной и объективной цены на газ, вложение средств в энергомодернизацию и жилищно-коммунальное хозяйство.

Руководителя Николаевской областной организации РПЛ Игоря Николаенко возмущает бездеятельность местной николаевской власти, городского и областного депутатских корпусов, которые абсолютно никак не отреагировали на очередное повышение тарифов и не встали на защиту конституционных прав своих избирателей.

– В Основном законе Украины четко прописано: граждане имеют право на доступные для всех потребителей жилищно-коммунальные услуги и достойный уровень жизни, - подчеркнул Игорь Николаенко. - Своими необдуманными действиями власть попирает Конституцию Украины. Очередное повышение тарифа на газ на 23 процента вызвало справедливое возмущение николаевцев. Оно отразится на повышении цены на тепло, продукты питания и лекарства. Но в Минсоцполитики уже предупредили: грядет очередное повышение тарифов на тепло и горячую воду. Правительство, вместо того, чтобы бороться с коррупцией, развивать экономику, способствовать развитию бизнеса в Украине, залезает в карман простых людей и за их счет решает вопросы погашения многомиллионных кредитов, – заявил Николаенко.

Игорь Николаенко призвал николаевцев не оставаться равнодушными и присоединиться к протесту».