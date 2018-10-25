Жительниц Николаева приглашают принять участие в Студиях женского политического взаимодействия

Общественная организация «Украинская Основа» огласила набор на вторые Студии женского взаимодействия, участие в которых могут принять и жительницы Николаева.

Анонсировала мероприятие общественная активистка Соломия Бобровская на своей странице в Facebook.

Для участия во всех трех этапах Студий приглашаются совершеннолетние гражданки Украины, которые проживают на территории Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей, или женщины-ВПЛ, вне географической привязки.

При зачислении на Студии предпочтение получат: общественные активистки, бизнес-леди, госслужащие, политики, а также те женщины, которые планируют принимать участие в местных или парламентских выборах.

Участницы Студий получат знания и навычки лидерства, менеджмента проектов, личной безопасности, психологии, понимания политических процессов, коммуникации, избирательного законодательства, организации местных громад и так далее.

«Обучение предусматривает интерактивность и возможность выучить успешный опыт работы местного самоуправления в одном из городов Украины. Те, кто решит принять участие, должны планировать обязательное присутствие на всех трех этапах Студий: 23-25 ноября в городе Краматорске, 8-10 февраля в Николаеве, 15-17 марта в Луцке.

Для участия необходимо заполнить анкету и отправить до 1 ноября 2018 года», - говорится в анонсе.

Анкета для участия, а также контакты доступны по ссылке.