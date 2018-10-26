В Национальном университете кораблестроения имени адмирала Макарова разрабатывают новые танкеры и балкеры

Защита дипломных работ по специальности «135 Судостроение» прошла в Национальном университете имени адмирала Макарова.

Об этом сообщили в пресс-центре НУК.

Свои научные разработки представили 13 студентов из Китая. Как рассказал руководитель международного отдела НУК Михаил Михайлов, 9 из них продолжат обучение в вузе, в магистратуре, а еще несколько человек хотят закончить аспирантуру. Главным заданием дипломных работ была разработка проектов судов, танкеров, балкеров. С чем все студенты успешно справились. Преподаватели кафедры «Технологии судостроения» отметили, что подготовка дипломных работ была проведена очень качественно. И не удивительно, что выступающие не только защитились, но и получили высокие баллы. Особенно запомнилась работа китайского студента Эн Хуи. Он разработал проект бурового судна, которое способно бурить до 1500 метров.

- Мне очень понравилось работать над новым проектом бурового судна. Я в восторге от своей профессии, и в будущем планирую заниматься судостроением. Я очень благодарен преподавателям университета за свои знания, - сказал студент НУК им. адмирала Макарова Эн Хуи.

В последнее время в мире обострилась борьба за квалифицированных судостроителей. Поэтому на студентов, которые выбрали именно эту профессию, идет так называемая «охота». Большинство судостроительных компаний остро нуждаются в высококвалифицированных кадрах. И потому, отнюдь не случайно, мероприятие посетили представители одной из таких компаний – Инжиниринг MDEM.