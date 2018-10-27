Николаевская таможня оформила огромные механизмы и лопасти, предназначенные для строительства электростанций

Роман Криль Николаевская таможня ГФС 12 октября в рамках реализации инвестиционного проекта оформила первую таможенную декларацию оборудования, импортируемого в Украину группой компаний «Виндкрафт».

Об этом сообщается на Facebook-странице Николаевской таможни.

В сентябре текущего года президент Украины Петр Порошенко подписал договор о реализации международного инвестиционного проекта по строительству комплекса ветроэлектростанций в Херсонской области с участием норвежской компании NBT.

- На сегодняшний день таможня перечислила в Государственный бюджет Украины почти 200 миллионов гривен платежей данных компаний. Общий объем таможенных платежей в государственный бюджет по этой внешнеэкономической операции будет составлять около 500 миллионов гривен. Считаю, что это является ярким примером, когда в государстве совместными усилиями и слаженным сотрудничеством реализуются экономические реформы ради улучшения благосостояния каждого украинца, - сказал начальник Николаевской таможни ГФС Роман Криль.

Напомним, ранее сообщалось, что норвежская и украинская компании хотят построить солнечные электростанции в Николаевской области.