Николаевские «укроповцы» хотят видеть кандидатом в Президенты Александра Шевченко

Александр Шевченко 28 октября народный депутат от партии «УКРОП» Александр Шевченко победил на президентских праймериз «УКРОП» в Николаевской области. Парламентарий получил 240 голосов поддержки делегатов общего собрания Николаевской областной организации партии.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Таким образом город корабелов подарил нардепу уже четырнадцатую победу в финальной части гонки. Заместитель председателя Комиссии партийного контроля «Украинское объединение патриотов» Оксана Туник-Фриз и заместитель председателя Киевской городской организации укроп Ирина Головатенко заняли второе и третье места соответственно», – говорится в сообщении.

По словам Александра Шевченко, к власти в Украине должны прийти новые люди, поскольку действующие политики только и делали, что грабили страну 27 лет. В свою очередь, следующий Президент должен наладить работу правоохранительных органов и вернуть в государственный бюджет все награбленные властями за время независимости деньги.

– Все те, кто 27 лет был у власти, просто не хотят или не умеют выполнять свою работу. Скорее всего, они воспринимают ее как возможность ограбить украинский народ. Правоохранительная система – это наша защита, но власть превратила ее в инструмент давления. Главная цель нового Президента – восстановить справедливость и обеспечить права и свободы каждого гражданина, – заявил Александр Шевченко.

Со своей стороны, председатель «УКРОП», народный депутат Тарас Батенко отметил, что следующим Президентом должен стать человек, который будет не только обещать, но и действительно остановит войну с Россией. К сожалению, за пять лет правления действующая власть даже не смогла прекратить кровавую торговлю с оккупантами.

– Президент Порошенко не остановил войну, у него нет плана ее завершения. Николаевская земля отдала за независимость Украины более 150 жизней. В конце концов кто-то должен остановить это кровопролитие, вывести из страны агрессора, восстановить границы, экономику и доверие мирового сообщества к Украине. Я убежден, что эти задачи не под силу действующей власти, – отметил Тарас Батенко.

Руководитель николаевского УКРОПа Александр Болтянский

По словам главы Киевской городской организации укроп, председателя правления фонда «Майдан иностранных дел» Богдана Яременко, Украина не сможет закончить войну, идя на постоянные уступки и компромиссы. Победа возможна только при условии расторжения любых отношений с агрессором.

– На этой неделе представители некоторых правительственных структур, включая МИД и СБУ, проводили в Киеве переговоры с российской делегацией о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море. Пока области Украины сотнями отправляют лучших сыновей и дочерей на фронт, чиновники делят с агрессором квоты на вылов рыбы. Мы должны не договариваться с врагом, мы должны победить его. Если «УКРОП» придет к власти, то гражданская инициатива блокады торговли на крови станет государственной политикой. Я не сомневаюсь, что наш кандидат в Президенты после победы на выборах разорвет дипломатические отношения с Россией, – сказал Богдан Яременко.

Отмечается, что финальная часть гонки стартовала 28 сентября в Луцке и завершится 18 ноября в Киеве. За это время участники праймериз представят свои программы во всех областях Украины, каждая из которых выберет победителя. Окончательные результаты праймериз станут известны на большом съезде «УКРОП», который состоится 5 декабря в столице Украины.