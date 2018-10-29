Николаевские «укроповцы» хотят видеть кандидатом в Президенты Александра Шевченко

28 октября народный депутат от партии «УКРОП» Александр Шевченко победил на президентских праймериз «УКРОП» в Николаевской области. Парламентарий получил 240 голосов поддержки делегатов общего собрания Николаевской областной организации партии.
Об этом сообщает пресс-служба партии.
«Таким образом город корабелов подарил нардепу уже четырнадцатую победу в финальной части гонки. Заместитель председателя Комиссии партийного контроля «Украинское объединение патриотов» Оксана Туник-Фриз и заместитель председателя Киевской городской организации укроп Ирина Головатенко заняли второе и третье места соответственно», – говорится в сообщении.
По словам Александра Шевченко, к власти в Украине должны прийти новые люди, поскольку действующие политики только и делали, что грабили страну 27 лет. В свою очередь, следующий Президент должен наладить работу правоохранительных органов и вернуть в государственный бюджет все награбленные властями за время независимости деньги.
– Все те, кто 27 лет был у власти, просто не хотят или не умеют выполнять свою работу. Скорее всего, они воспринимают ее как возможность ограбить украинский народ. Правоохранительная система – это наша защита, но власть превратила ее в инструмент давления. Главная цель нового Президента – восстановить справедливость и обеспечить права и свободы каждого гражданина, – заявил Александр Шевченко.
Со своей стороны, председатель «УКРОП», народный депутат Тарас Батенко отметил, что следующим Президентом должен стать человек, который будет не только обещать, но и действительно остановит войну с Россией. К сожалению, за пять лет правления действующая власть даже не смогла прекратить кровавую торговлю с оккупантами.
– Президент Порошенко не остановил войну, у него нет плана ее завершения. Николаевская земля отдала за независимость Украины более 150 жизней. В конце концов кто-то должен остановить это кровопролитие, вывести из страны агрессора, восстановить границы, экономику и доверие мирового сообщества к Украине. Я убежден, что эти задачи не под силу действующей власти, – отметил Тарас Батенко.
По словам главы Киевской городской организации укроп, председателя правления фонда «Майдан иностранных дел» Богдана Яременко, Украина не сможет закончить войну, идя на постоянные уступки и компромиссы. Победа возможна только при условии расторжения любых отношений с агрессором.
– На этой неделе представители некоторых правительственных структур, включая МИД и СБУ, проводили в Киеве переговоры с российской делегацией о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море. Пока области Украины сотнями отправляют лучших сыновей и дочерей на фронт, чиновники делят с агрессором квоты на вылов рыбы. Мы должны не договариваться с врагом, мы должны победить его. Если «УКРОП» придет к власти, то гражданская инициатива блокады торговли на крови станет государственной политикой. Я не сомневаюсь, что наш кандидат в Президенты после победы на выборах разорвет дипломатические отношения с Россией, – сказал Богдан Яременко.
Отмечается, что финальная часть гонки стартовала 28 сентября в Луцке и завершится 18 ноября в Киеве. За это время участники праймериз представят свои программы во всех областях Украины, каждая из которых выберет победителя. Окончательные результаты праймериз станут известны на большом съезде «УКРОП», который состоится 5 декабря в столице Украины.