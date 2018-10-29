В инклюзивных ресурсных центрах в Николаевской области начата установка современного оборудования

В рамках реализации национального проекта благотворительного Фонда Порошенко «Инклюзивное образование – уровень сознания нации» департамент образования и науки Николаевской облгосадминистрации уже закупил и начал установку современного интерактивного оборудования в инклюзивных ресурсных центрах области.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

Так, по состоянию на сегодня, оборудование уже установлено в первом таком заведении – коммунальном учреждении «Инклюзивно-ресурсный центр» Снигиревского районного совета.

Специалисты центра будут оказывать комплексную психолого-педагогическую оценку развития детей, а также помогать их социальной адаптации и обеспечивать методическое, психологическое, логопедическое сопровождение детей с особыми образовательными потребностями в возрасте от 2 до 18 лет на протяжении всего обучения.

Напомним, что в мае 2018 года Николаевщина присоединилась к общегосударственному проекту по созданию инклюзивной среды, который реализуется по инициативе супруги президента Украины Марины Порошенко и при поддержке Фонда Порошенко «Инклюзивное образование – уровень сознания нации».

В рамках вышеупомянутого проекта на Николаевщине создано 18 инклюзивных ресурсных центров, а ход реализации этой программы председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко взял под личный контроль и объявил 2018 годом образования и инклюзивного обучения.

- Еще с начала года Николаевская ОГА определила одним из приоритетов равный доступ к современному и качественному образованию детей с особыми потребностями. Из областного бюджета было выделено 7 миллионов гривен на создание инклюзивной среды. Но отдельно хотел бы поблагодарить за поддержку Николаевщины в этом вопросе жену президента Украины Марину Порошенко, которая занимается этим вопросом на общегосударственном уровне. На сегодня у нас специалисты и педагоги прошли обучение и ознакомились с особенностями работы с детьми с особыми потребностями. Все в Николаевской области заинтересованы, чтобы дети получили лучшие условия для качественного образования. Более того, мы сейчас готовимся к открытию уникального центра для поддержки и обучения педагогов по инклюзивному образованию. Он заработает в рамках проекта «RInnoHUB» и к нему уже изъявили желание присоединиться другие области, - комментирует председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко.

В ближайшее время закупленное интерактивное оборудование будет установлено в других инклюзивно-ресурсных центрах, в частности в городах Первомайске, Вознесенске, Южноукраинске, Еланецком, Новобугском, Витовском районах, Коблевской и Баштанской объединенных территориальных громадах.