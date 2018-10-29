«Тепло и комфорт в школах – одно из главных условий для учебного процесса», - глава Николаевской ОГА об энергомодернизации

На Первомайщине завершается настройка новой энергоэффективной установки в школе.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

В Лысогорской специальной общеобразовательной школе-интернате на завершающем этапе реконструкция котельной и тепловых сетей с внедрением энергосберегающих технологий.

- Тепло и комфорт в школах – одно из главных условий для учебного процесса. Что касается Лысогорской школы-интерната, то учебное заведение получает новую модернизированную котельную с двумя современными котлами и новую теплотрассу. Сейчас там уже проведены пусконаладочные работы. Благодаря реализации таких энергоэффективных проектов в школах, садиках, больницах и других учреждениях социальной сферы меняются села и города. Тем более, теперь, благодаря эффективной реализации реформы децентрализации мы можем сделать много действительно классных и положительных проектов для людей, - прокомментировал председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко.

Общая сумма данного проекта составляет около 4,5 миллионов гривен. Сейчас смонтирована модульная котельная общей мощностью 700 кВт, которая имеет 2 котла для работы на угле и альтернативных видах топлива. Общая протяженность тепловых сетей составляет 350 метров.