СК Легион объявляет набор детей в секцию пауэрлифтинга

Уважаемые родители! Тренажерный зал СК Легион предлагает вам отличную возможность направить молодую энергию ваших детей в нужное русло!

Мы открываем новый набор в секцию пауэрлифтинга. Пауэрлифтинг - это силовой вид спорта, в котором основная задача спортсмена заключается в подъеме веса в сумме трех упражнений. Силовое троеборье включает становую тягу, жим лежа и приседания со штангой. В процессе тренировок атлет получает полноценное занятие в тренажерном зале на все группы мышц.

Наша команда поможет вашему ребенку укрепить авторитет среди сверстников, обрести новых надёжных товарищей, избавиться от вредных привычек, активно и полезно проводить свое свободное время. Занятия спортом дисциплинируют, учат самостоятельности, повышают самооценку и воспитывают сильный характер. Кроме того, хорошая физическая подготовка даёт возможность постоять за себя в разных ситуациях.

С момента открытия СК Легион готовит спортсменов на соревнования областного и всеукраинского уровня, на данный момент в активе зала 16 рекордов области, 4 рекорда Украины в классическом пауэрлифтинге.

Подготовкой атлетов и сопровождением их на соревнованиях занимается старший тренер СК Легион Руслан Сафронов - человек дисциплинированный и порядочный, с правильными жизненными ценностями.

В секции пауэрлифтинга СК Легион занимаются как парни, так и девушки. Возраст самого младшего атлета 16 лет, самого старшего - 60 лет. Поэтому родители могут заниматься пауэрлифтингом вместе со своими детьми или же посещать тренажёрный зал на общих основаниях.

Позаботьтесь о досуге своих детей! Ведь правильное окружение и времяпровождение помогает избежать многих ошибок молодости.

Тренажёрный зал работает:

с понедельниа по субботу - с 8.00 до 22.00

в воскресенье - с 9.00 до 19.00

Подробности узнавайте в социальных сетях Instagramи Facebook, а также по т.0982810068э

Адрес: улица Спасская 1, здание Проектного института (пересечение улицы Артиллерийской и улицы Спасской, вблизи ННУ им.Сухомлинского).