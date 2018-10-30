Николаевский портовик завоевал 4 золота и звание мастера спорта международного класса

Четыре золота и успешное выполнение норматива по становой тяге на мастера спорта международного класса в пауэрлифтинге – с таким спортивным урожаем вернулся николаевец Ефим Степацкий с 8-го Открытого Кубка ВПА Украины 2018 по пауэрлифтингу, который состоялся в октябре в городе Днепр.

Об этом сообщили в пресс-службе порта «Ника-Тера».

Так, уже не первый год докер-механизатор морского порта «Ника-Тера» Ефим Степацкий достойно защищает честь Николаева, Украины и своего предприятия на всемирных турнирах. Многократный чемпион мира уже 22 года в спорте, из которых 8 лет - в профессиональной лиге.

- Мне попался очень достойный соперник, с которым мы ещё, чувствую, встретимся, - рассказал Ефим Степацкий. – Я первый раз выступал в троеборье, поэтому победа в дисциплине пауэрлифтинг для меня стала победой над самим собой. Впереди у меня грандиозные планы – два чемпионата мира, к которым я готовлюсь ещё более тщательнее – новый рацион питания и усиленные тренировкам для более хорошей прокачки мышц.

Несмотря на плотный график тренировок, Ефим выполняет всю портовую работу докера-механизатора в «МСП Ника-Тера».

- Работы в порту много, но я уже не первый год совмещаю свою профессию с тренировками, поэтому выработал для себя специальные график и схемы, - поделился Ефим Степацкий. - Я очень благодарен «Ника-Тере», потому что без их поддержки не было бы ничего. В наше время спортсменам сложно финансово, потому что в основном меценаты поддерживают организацию самих соревнований, а адресная помощь – большая редкость. Поэтому, неоднократно общаясь со спортсменами со всей Украины, все достойно оценивают поддержку нашего предприятия. Отдельная благодарность руководству за понимание и поддержку, отдельное спасибо Алиму Агакишиеву, Анатолию Дворнику и отделу по коммуникациям с общественностью и прессой, - добавил Ефим.

Спортсмена также поддерживают супруга, которая успешно выступает в соревнованиях - с последних привезла золото и три серебра, единомышленники по спортзалу иколлеги на предприятии.