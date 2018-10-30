Город должен приложить максимальные усилия для обеспечения тренировок в спортгородке в парке Победы, – Евгений Шевченко

Николаевский городской голова, его профильный заместитель, управление по делам физической культуры и спорта должны активизироваться и приложить максимальные усилия для завершения процесса передачи целостного имущественного комплекса спортгородка в парке Победы.

На этом акцентировал внимание заместитель председателя ОГА Евгений Шевченко на совещании во вторник, 30 октября.

Евгений Шевченко отметил, что руководство Николаевской областной государственной администрации обеспокоено медлительностью процесса передачи и дальнейшей судьбой спортивных объектов, находящихся в парке Победы города Николаева, поэтому было решено провести оперативное совещание, чтобы выяснить текущее состояние дел.

Так, со своей стороны, Николаевская ОГА сделала все необходимые шаги чтобы добиться передачи имущественного комплекса спортивного городка в парке Победы в оперативное управление Комитета по физическому воспитанию и спорту Министерства образования и науки Украины, что было первым шагом к передаче объекта в городскую коммунальную собственность. В дальнейшем дело за Николаевским городским советом, специалисты которого уже должны подготовить пакет документов для передачи в Кабинет Министров Украины для окончательного решения вопроса.

В то же время, чтобы спортивный объект не был брошен на произвол судьбы и полноценно функционировал, социально-ответственный бизнес взял на себя обязанность содержания этих спортивных объектов. Кроме того, Николаевская Федерация футбола также взяла на себя часть расходов, чтобы создать надлежащие условия для тренировки спортсменов.

Евгений Шевченко обратил внимание, что с приближением отопительного периода острее становится вопрос о содержании спортивных объектов, поэтому руководство города Николаева должно более ответственно подойти к его решению и найти варианты в максимально короткие сроки, чтобы воспитанники николаевских городских спортивных школ могли и дальше беспрепятственно и комфортно заниматься без прерывания тренировочного процесса.