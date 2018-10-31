Налогоплательщикам Николаевщины возместили 682,3 миллиона НДС, - глава управления ГФС Копица

Владимир Копица За 9 месяцев 2018 года Главное управление ГФС в Николаевской области возместило из бюджета 682,3 миллиона гривен налога на добавленную стоимость 81 субъекту хозяйственной деятельности Николаевщины.

Об этом сообщили в пресс-службе управления.

Как сообщил начальник Главного управления ГФС в Николаевской области Владимир Копица, на сегодня отсутствуют любые возможности для манипуляций с возмещением НДС, поскольку весь процесс автоматический и прозрачный. По его словам, за счет возмещения налога на добавленную стоимость пополняются оборотные средства субъектов хозяйственной деятельности, которые гарантируют устойчивое развитие и возможность наращивания объемов производства.

- С целью усовершенствования механизма администрирования возмещения налога НДС, введен Реестр заявлений о суммах бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость. Электронный реестр автоматического возмещения НДС обеспечивает эффективный мониторинг администрирования НДС и предотвращает коррупционные риски при возмещении налога на добавленную стоимость, - заверил Владимир Копица.

С целью предотвращения безосновательного возмещения НДС проводят контрольно-проверочную работу, по результатам которой за 9 месяцев 2018 года предотвращено безосновательное возмещение НДС на сумму 12,4 миллиона гривен.