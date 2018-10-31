Суд подтвердил законность работы управляющей компании «Місто для людей - Миколаїв»

Суд признал правомерность победы в конкурсе по выбору управляющей компании «Місто для людей – Миколаїв».

Об этом идет речь в сообщении компании.

11 октября 2018 года Административный суд отказал ЖКП «Південь» в удовлетворении иска по обжалованию приказа Департамента ЖКХ №77 от 01.06.2018 об объявлении конкурса по назначению управляющего многоквартирных домов в Николаеве.

Напомним, что ЖКП «Південь» обратился в суд с иском о незаконности проведения конкурса и, соответственно, его результатов. Якобы Департаментом ЖКХ при объявлении конкурса не были учтены положения Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах» (Закон от 09.11.2017 №2189). Решением суда от 11.10.2018 установлено, что данное заявление не имеет под собой правовых оснований. Поскольку никаких документов о создании объединения совладельцев или о принятии решения о форме управления многоквартирными домами в Департамент ЖКХ не поступало, действия Департамента при назначении конкурса признаны правомерными. Суд установил, что ни одно из заявлений ЖКП «Південь» не соответствует требованиям действующего законодательства и отклонил иск.