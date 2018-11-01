Николаевщина полностью обеспечена вакциной для профилактики кори и расходами на реимбурсацию препаратов инсулина

Николаевская область полностью обеспечена вакциной для профилактики кори и в полном объеме обеспечена расходами на реимбурсацию препаратов инсулина. Об этом стало известно во время видео-селекторного совещания МЗ Украины при участии заместителя председателя Николаевской ОГА Евгения Шевченко.

Так в ходе совещания рассматривались вопросы противодействия вспышки кори, принятие неотложных мер по обеспечению соответствующих профилактических прививок, а также состояния обеспечения лекарственными средствами больных сахарным диабетом.

«На сегодняшний день ситуация по заболеваемости корью в области - стабильная с тенденцией к спаду. Есть 141,2% обеспеченности вакциной от годовой потребности. Благодаря реализации в области правительственной программы «Доступные лекарства» за 9 месяцев текущего года количество больных сахарным диабетом II типа, которые получили лекарственные средства, составила 53 307 человек. Область в полном объеме обеспечена расходами на реимбурсацию препаратов инсулина», - прокомментировал Евгений Шевченко.

Напоминаем жителям Николаевской области, по любым вопросам, касающимся медицины и других сфер можно обращаться на горячую линию главы Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко по телефону 0 800 502 191.