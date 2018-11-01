«Николаевоблтеплоэнерго» полностью погасило долги по зарплате и налогам

«Николаевоблтеплоэнерго» в полном размере выплатило коллективу задолженность по заработной плате и закрыло задолженность по налогам.

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

«Сегодня завершился такой долгожданный процесс выделения финансовой помощи предприятию из бюджета города. ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» в полном размере выплатило коллективу задолженность по заработной плате и закрыло задолженность по налогам».