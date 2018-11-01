«Николаевоблтеплоэнерго» полностью погасило долги по зарплате и налогам

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«Николаевоблтеплоэнерго» в полном размере выплатило коллективу задолженность по заработной плате и закрыло задолженность по налогам.

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

«Сегодня завершился такой долгожданный процесс выделения финансовой помощи предприятию из бюджета города. ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» в полном размере выплатило коллективу задолженность по заработной плате и закрыло задолженность по налогам».

«Коллектив компании благодарит за эффективную работу городского голову Александра Сенкевича, а также всех депутатов городского совета, которые активно содействовали выделению финансовой помощи предприятию в размере 35 миллионов гривен. И, конечно же, отдельная благодарность всем тем, кто наполняет городской бюджет своими налоговыми отчислениями», - сообщили на предприятии.

Вадим Богданов

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