Николаев – единственный город в Украине, где разрабатывают отечественные подводные аппараты

Свое 25-летие отметил научно-исследовательский институт подводной техники Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова.

Об этом сообщили в пресс-центре НУК.

- Отделение глубоководной техники появилось в НКИ (Николаевском кораблестроительном институте) более 30 лет назад. За эти годы отделение трансформировалось в научно-исследовательский институт подводной техники. И смогло спроектировать множество подводных аппаратов, которыми может гордиться не только НУК имени адмирала Макарова, но и вся Украина, - сказал проректор по научной работе университета Владимир Блинцов.

В университете и проектируют подводные аппараты, и готовят кадры, которые могут на них работать, отметил заведующий кафедрой компьютерных технологий и информационной безопасности НУК имени адмирала Макарова Александр Блинцов.

- Николаев – единственный украинский город, где на высоком уровне уже 25 лет подряд разрабатывают отечественные подводные аппараты, - подчеркнул Александр Блинцов.

Назначение этих подводных роботов различное. Это могут быть и археологические исследования, и поиск затонувших кораблей, и розыск потенциально опасных объектов, и многое другое.

- География исследовательской деятельности подводных аппаратов обширна. Ученые совместно с роботами побывали в самых разных уголках мира, от Енисея до Антарктиды. Мы искали затонувшие суда, проводили археологические и другие исследования», - поделился своими воспоминаниями заведующий кафедрой электрической инженерии судовых и роботизированных комплексов НУК им. адмирала Макарова Дмитрий Костенко.

Сейчас в университете разрабатывают новые системы автоматического управления подводными аппаратами. Это делается для того, чтобы облегчить работу операторов, которые управляют роботами.