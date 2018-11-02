Николаевская таможня перевыполнила план и на ремонт дорог в области направят 6 миллионов гривен

Николаевская таможня ГФС в октябре 2018 года перевыполнила план на 12,1 миллиона гривен. На ремонт дорог области будет перечислено 6 миллионов гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГФС в Николаевской области.
В октябре 2018 года Николаевская таможня направила в государственный бюджет почти 437 миллионов гривен таможенных платежей, тем самым, перевыполнив запланированные Министерством финансов Украины показатели. Поступления таможенных платежей в октябре 2018 года от Николаевской таможни ГФС превысили показатель октября 2017 года на 65,3 миллиона гривен или на 17,5% и показатель сентября 2018 года на 93,4 миллиона гривен или на 27,2%.
Как отметил начальник Николаевской таможни ГФС Роман Криль, перевыполнение установленного для таможни показателя стало возможным, в том числе, за счет таможенного оформления товаров наибольших налогоплательщиков региона, в частности ООО «Виндкрафт Таврия», ООО «Виндкрафт Украина», группы компаний «Техноторг», ООО «Сандора». По словам Романа Криля, успешная работа таможни позволит перечислить в бюджет Николаевщины 6 миллионов гривен (50% от суммы перевыполнения), которые сразу можно будет использовать на ремонт и реконструкцию автодорог региона.
- Такие показатели свидетельствуют прежде всего о создании Николаевской таможней ГФС благоприятных условий для развития внешнеэкономической деятельности в регионе, увеличения бизнес-сообществом объемов экспортно-импортных операций, что положительно влияет на увеличение таможенных поступлений в бюджет. А благодаря финансовой децентрализации и «таможенному эксперименту» местные бюджеты получают дополнительное финансирование для реконструкции и ремонта автодорожной инфраструктуры Николаевской области, что обеспечит новое качество дорог и безопасность автомобильного движения, - отметил Роман Криль.