Николаевская таможня перевыполнила план и на ремонт дорог в области направят 6 миллионов гривен

Роман Криль Николаевская таможня ГФС в октябре 2018 года перевыполнила план на 12,1 миллиона гривен. На ремонт дорог области будет перечислено 6 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГФС в Николаевской области.

В октябре 2018 года Николаевская таможня направила в государственный бюджет почти 437 миллионов гривен таможенных платежей, тем самым, перевыполнив запланированные Министерством финансов Украины показатели. Поступления таможенных платежей в октябре 2018 года от Николаевской таможни ГФС превысили показатель октября 2017 года на 65,3 миллиона гривен или на 17,5% и показатель сентября 2018 года на 93,4 миллиона гривен или на 27,2%.

Как отметил начальник Николаевской таможни ГФС Роман Криль, перевыполнение установленного для таможни показателя стало возможным, в том числе, за счет таможенного оформления товаров наибольших налогоплательщиков региона, в частности ООО «Виндкрафт Таврия», ООО «Виндкрафт Украина», группы компаний «Техноторг», ООО «Сандора». По словам Романа Криля, успешная работа таможни позволит перечислить в бюджет Николаевщины 6 миллионов гривен (50% от суммы перевыполнения), которые сразу можно будет использовать на ремонт и реконструкцию автодорог региона.