Обращение «Місто для людей Миколаїв» к своим клиентам

Компания «Місто для людей Миколаїв» обратилась к своим клиентам, на домах которых 1-го ноября появились наклейки о начале работы нового-старого ЖЭКа-управляющей компании.

Сегодня в Николаеве, на домах, которые, обслуживает компания «Місто для людей Миколаїв», появились провокационные анонимные объявления, в которых указано, что с 1 ноября их обслуживает некая «Управляющая компания «Південна»».

Согласно Закону Украины "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме", выбор управляющего может быть осуществлен двумя способами:

- путем принятия решения собранием совладельцев, где за избрание управляющего проголосовали владельцы квартир и нежилых помещений, площадь которых вместе превышает 50% общей площади всех квартир и нежилых помещений многоквартирного дома (ст. 10 Закона);

- путем заключения договора с управляющим по результатам проведенного конкурса (пункт 5 ст. 13 Закона), при этом договор от имени совладельцев подписывает уполномоченное лицо организатора конкурса - исполнительный орган местного совета.

«Місто для людей Миколаїв» предоставляет услуги по управлению многоквартирными домами на основании договоров, заключенных по результатам проведенного конкурса. В то же время, ООО «Управляющая компания «Південна»» не была выбрана управляющим на собрании совладельцев и не была участником проведенного в июле 2018 конкурса. Стоимость услуг этой компании не утверждена собранием совладельцев и не была определена по результатам конкурса.

Таким образом, указанная «управляющая компания» не имеет никакого права начинать предоставление любых услуг совладельцам домов и, тем более, взимать за это деньги.

«Просим всех клиентов не реагировать на подобные провокационные объявления, даже, если данная организация начнет какую-либо незаконную деятельность. Этот старый-новый ЖЭК создан для того, чтобы ввести в заблуждение жильцов. ЖКП «Південь» проиграло суд и решило создать новую компанию – это их право, но мы, в отличие от них, работаем на законных основаниях», - прокомментировал Нериус Шараускас.

Напомним, что 11 октября 2018 года Административный суд отказал ЖКП «Південь» в удовлетворении иска по обжалованию приказа Департамента ЖКХ №77 от 01.06.2018 об объявлении конкурса по назначению управляющего многоквартирных домов г. Николаеве. Суд установил, что ни одно из заявлений ЖКП «Південь» не соответствует требованиям действующего законодательства и отклонил иск.