Стараемся максимально усовершенствовать систему поддержки малого и среднего предпринимательства, – Александр Кушнир

В четверг, 2 ноября, с участием заместителя председателя Николаевской ОГА Александра Кушнира в Николаеве состоялось очередное заседание рабочей группы по разработке мероприятий Программы развития малого и среднего предпринимательства в Николаевской области на 2019 - 2020 годы.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

Во время заседания рассматривались возможные задачи новой Программы в части улучшения доступа к финансированию, усиление конкурентоспособности и инновационного потенциала малого и среднего предпринимательства. Эксперты обсудили проблемы формирования кадрового потенциала.

Как пояснил Александр Кушнир, суть Программы развития малого и среднего предпринимательства, в первую очередь, заключается в создании условий для ведения бизнеса.

– Работа органов власти заключается, в первую очередь, в создании надлежащих условий – чтобы люди не боялись становиться предпринимателями. И основа этого – идейные и вдохновленные люди, которые хотят работать. Ведь в 90% случаях ключевую роль при формировании/создании того или иного предприятия играет именно личность, – отметил заместитель председателя ОГА.

В качестве примера такого подхода можно привести основанный командой Николаевской ОГА проект «RinnoHub» (Инновационный кластер «Региональный инновационный HUB»), куда человек может прийти со своей идеей, и ему помогут эту идею усовершенствовать и реализовать – пройти дополнительное обучение и открыть собственное дело.

– Мы помогаем выходить или на международные краудфаундинговые площадки, или же получить кредит и дальнейшее возмещение процентной ставки за вновь созданные рабочие места. Сам РинноХаб выступает как надстройка системы поддержки предпринимательства, внутри есть, в частности, программа поддержки малого и среднего бизнеса, программу возмещения процентных ставок по кредитам и уникальную действенную программу поддержки собственного дела участников АТО, введенную по инициативе председателя Николаевской ОГА Алексея Савченко, – отмечает Александр Кушнир.

Заместитель председателя облгосадминистрации также отметил, что обновленная Программа поддержки предпринимателей должна включать не только те мероприятия, которые уже зарекомендовали себя, но и другие направления – организационную и техническую помощь: