Стараемся максимально усовершенствовать систему поддержки малого и среднего предпринимательства, – Александр Кушнир

В четверг, 2 ноября, с участием заместителя председателя Николаевской ОГА Александра Кушнира в Николаеве состоялось очередное заседание рабочей группы по разработке мероприятий Программы развития малого и среднего предпринимательства в Николаевской области на 2019 - 2020 годы.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.
Во время заседания рассматривались возможные задачи новой Программы в части улучшения доступа к финансированию, усиление конкурентоспособности и инновационного потенциала малого и среднего предпринимательства. Эксперты обсудили проблемы формирования кадрового потенциала.
Как пояснил Александр Кушнир, суть Программы развития малого и среднего предпринимательства, в первую очередь, заключается в создании условий для ведения бизнеса.
– Работа органов власти заключается, в первую очередь, в создании надлежащих условий – чтобы люди не боялись становиться предпринимателями. И основа этого – идейные и вдохновленные люди, которые хотят работать. Ведь в 90% случаях ключевую роль при формировании/создании того или иного предприятия играет именно личность, – отметил заместитель председателя ОГА.
В качестве примера такого подхода можно привести основанный командой Николаевской ОГА проект «RinnoHub» (Инновационный кластер «Региональный инновационный HUB»), куда человек может прийти со своей идеей, и ему помогут эту идею усовершенствовать и реализовать – пройти дополнительное обучение и открыть собственное дело.
– Мы помогаем выходить или на международные краудфаундинговые площадки, или же получить кредит и дальнейшее возмещение процентной ставки за вновь созданные рабочие места. Сам РинноХаб выступает как надстройка системы поддержки предпринимательства, внутри есть, в частности, программа поддержки малого и среднего бизнеса, программу возмещения процентных ставок по кредитам и уникальную действенную программу поддержки собственного дела участников АТО, введенную по инициативе председателя Николаевской ОГА Алексея Савченко, – отмечает Александр Кушнир.
Заместитель председателя облгосадминистрации также отметил, что обновленная Программа поддержки предпринимателей должна включать не только те мероприятия, которые уже зарекомендовали себя, но и другие направления – организационную и техническую помощь:
«Уверен, что наработанные меры благоприятно отразятся на секторе малого и среднего бизнеса. Ведь учитывая разные мнения и формируя общее видение, мы пытаемся максимально усовершенствовать эту систему поддержки, чтобы она эффективно работала независимо от изменения или руководства областной власти, или руководства фондов, партнеров и так далее. С учетом проведенной работы в направлении повышения доступности финансирования, совершенствования непосредственно самой программы с участием экспертов и представителей бизнеса команда Алексея Савченко стремится сделать бизнес-климат можно более благоприятным и надеемся на увеличение сегмента малого и среднего предпринимательства на Николаевщине».