Коррупция убивает ВВП Украины, - лидер николаевской «Основы» Артём Ващиленко

Артём Ващиленко Снижение коррупции всего на 10% означает повышение уровня ВВП на 7,3%. Об этом в программе «Основная тема» рассказал глава Николаевской областной организации партии «Основа» Артём Ващиленко.

«По данным рейтингов международных организаций Украина остаётся одним из наиболее коррумпированных государств мира. В рейтинге восприятия коррупции от Transparency International за 2017 год Украина заняла 130 место из 140 государств. По данным Мирового экономического форума, Украина по уровню коррупции попала в группу вместе со Сьерра-Леоне, Ираном и Гамбией. Две основные проблемы, которые несёт коррупция – снижение уровня прозрачности власти – доверия в обществе, и падение доходов населения. По результатам исследований экспертов партии «Основа», снижение коррупции на 10% означает прирост ВВП на 7,3%. При снижении уровня коррупции на 50 %, то мы сразу получим около 35% ВВП. Проблему коррупции стоит решать системно. Так называемое антикоррупционное правосудие без устранения системных причин коррупции не работает.

Для исправления ситуации необходимы изменения политические, экономические и правоохранительные.

«Необходимо существенно ограничить полномочия Президента. Сильный парламент и премьер-министр - это идеальная модель для Украины, которая снимет системные противоречия украинской власти. Способствующая коррупция мажоритарная составляющая выборов должна быть убрана. Лидером партии «Основа» Сергеем Тарутой внесён законопроект №7366-6, которым предполагаются эти изменения. Неприкосновенность должна быть снята и с депутатов, и с президента.

Все полномочия по управлению регионом и средства на их выполнение должны оставаться у территориальных громад, а не у киевских чиновников. Необходимо сократить до 70% чиновников, что возможно благодаря широкомасштабному внедрению электронных сервисов. Компьютеру нельзя дать взятку. Государство должно стать сервисом для граждан – эффективным, понятным, максимально компьютеризированным и желательно не чрезмерно затратным. Нужны прозрачные единые правила работы в Украине для всех предпринимателей, упразднение нормативов, создающих пространство для злоупотреблений, и обеспечение реальных гарантий собственности. Существенно снизит коррупцию реальная судебная реформа, которая сделает судей независимыми от коррупционных интересов чиновников. Наказания за коррупцию необходимо ужесточить. Местные судьи должны назначаться на местах».

Опыт Николаева свидетельствует о возможности антикоррупционных изменений на местах.