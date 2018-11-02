«Власть будет издеваться над людьми и дальше, если ей это будут позволять», - Игорь Николаенко

Несмотря на многочисленные массовые протесты, грабительское постановление Кабмина о новых ценах на газ не отменено и вступило в силу. С нынешнего месяца николаевцы уже ощутят последствия этого документа по значительно «похудевшим» кошелькам.

31 октября под Домом правительства несколько тысяч украинцев из разных областей страны протестовали против повышения цены на газ. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко лично передал премьер-министру основные требования протестующих.

Во Всеукраинском протестном митинге принимали участие и николаевцы. Интересы жителей области представляла николаевская делегация во главе с руководителем областной организации Радикальной партии Олега Ляшко Игорем Николаенко.

- Всеукраинская акция протеста «Стоп тарифам!», объявленная Радикальной партией Олега Ляшко, и актуальна, и своевременна, - заявил Игорь Николаенко. – Власть, почувствовав нерешительность и аморфность гражданского общества, попросту издевается над людьми. И будет издеваться дальше, если ей это будут позволять. На следующий год правительство планирует поднять минимальную зарплату на 12 процентов и тут же с ноября этого года на 24 процента поднимает тарифы на газ, а дальше тарифы на тепло и горячую воду. Одной рукой протягивает 450 гривен, а другой отнимает вдвое больше. Наша николаевская делегация, как и сотни других делегаций со всех уголков Украины, этой акцией дала понять руководящей верхушке: народ не быдло, которым можно помыкать бесконечно. Простые украинцы способны сказать свое веское слово и потребовать от Президента и правительства отчет о проделанной работе, потраченных кредитах и бюджетных средствах.

Власть свою неспособность перекладывает на плечи украинцев, жестко заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко. «Повысить на 78% цену на газ - значит, вытянуть у людей 50 млрд грн, чтобы положить в карман себе и транснациональным корпорациям. Президент Порошенко, его власть и правительство рассказывают, что альтернативы повышению цены на газ нет. То есть - нет альтернативы грабежам украинцев».

Олег Ляшко считает ложью заявления власти о том, что ситуацию спасут субсидии. «Это огромный обман, когда власть говорит, что всех защитят субсидиями. В бюджете-2019 на это заложено на 20 млрд грн. меньше», - сообщил он. Сегодня, отметил Олег Ляшко, власть лишила возможности получать субсидии трех миллионов украинцев. Люди вынуждены разводиться, выписывать из своих квартир детей - только чтобы оформить субсидию.

«Это так власть защищает? Это социальное государство фактически разлучает семьи и детей с родителями»,- добавил политик.

Но альтернатива есть. Ее предлагает наша команда, - подчеркнул Олег Ляшко. - Снижение цены на газ, перерасчет зарплат и пенсий, инвестиции в экономику, новые рабочие места - вот альтернатива РПЛ антинародной политике власти».

План, который Олег Ляшко передал премьер-министру, позволит предотвратить тарифный шок, удешевить газ и сделать коммуналку доступной для людей.

Речь идет о введении социальной нормы потребления газа для населения в 2400 кубов в отопительный сезон - это 400 кубов в месяц. Так наименее обеспеченные люди, которые экономно пользуются газом, смогут платить за него вдвое меньше. Также за бюджетные деньги должны быть установлены индивидуальные газовые счетчики.

«У кого дворцы - должны платить по полной. Но миллионы пенсионеров и людей с копеечными зарплатами не могут платить ту же цену за газ, как миллионер Коболев и другие дармоеды», - отметил Олег Ляшко.

Еще одно требование РПЛ: честная цена на газ. А это значит - не приравнивать цену украинского газа к иностранному.

Важный шаг - увеличение собственной добычи энергоресурсов и отказ от импортного газа.

«Мы дали требование президенту и правительству - установить мораторий на повышение тарифов на коммуналку, цены на лекарства, продукты питания, восстановить социальную норму потребления газа, снизить цену на газ до реальной и обоснованной. Но самое главное - это увеличение зарплат и пенсий», - сообщил лидер Радикальной партии митингующим.

Лидер Радикальной партии призвал бороться за справедливые тарифы для людей - до победы.

Участники акции протеста приняли резолюцию и назвали непрозрачное повышение тарифов следствием тайного сговора Президента Порошенко и правительства с МВФ для получения очередного кредита.