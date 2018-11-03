Порошенко назвал президента Турции Эрдогана большим другом Украины

Во время официального визита в Турцию президент Украины Петр Порошенко посетил Стамбульский университет, где встретился со студентами и преподавателями отделения украинского языка и литературы. Президент Порошенко особо подчеркнул, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган является большим другом Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины.

Глава государства отметил, что рад возможности посетить это уважаемое образовательное учреждение, которое является крупнейшим в Турции и одним из крупнейших в мире.

- Я хотел бы поблагодарить Стамбульский университет. В прошлом году, когда состоялись круглые столы, были достигнуты очень важные договоренности об обмене студентами. И сегодня украинские студенты в Стамбульском университете могут иметь и бакалавриат, и магистерскую программу, и аспирантуру, и докторантуру. Обмен знаниями - это взаимообогащение, - подчеркнул он.

Президент также поблагодарил университет за открытие кафедры украинского языка и предоставление возможности студентам изучать украинский язык.

- И количество этих студентов постоянно растет. Это означает, что студенты видят перспективу в изучении украинского языка и твердо уверены и инвестируют в знания, в развитие отношений между нашими народами и между нашими странами, - сказал глава государства.

Он также поблагодарил преподавателей «за непростую, но очень важную и благородную работу» и каждого студента «за тягу к знаниям и настойчивость в их получении». Президент Порошенко особо подчеркнул, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган является большим другом Украины.

- У нас есть символическое слово двадцать. Каждый год товарооборот между нашими странами растет на 20% и есть надежда, что в 2018 году он может наконец достичь цифры 4 миллиарда. Каждый год на 20% возрастает численность туристов из Украины, которые приезжают в Турцию. И в этом году это может составлять уже от 1,3 миллиона до 1,5 миллиона туристов, - отметил президент.

По его словам, Турция была одной из первых стран, с которыми Украина ввела не просто безвизовый режим, а предоставила возможность украинским и турецким гражданам посещать обе страны с ID-картами.

- Очень приятно, что мы видим не только украинских туристов на пляжах Анталии и Бодрума, на улицах Стамбула и Анкары. Но и турецких туристов мы постоянно видим на улицах Киева, Одессы, Львова, Днепра, Харькова и по всей Украине. Это является ярким свидетельством и подтверждением того, что нашим гражданам очень комфортно, когда мы демонстрируем такие мощные темпы развития, - отметил глава государства.

Президент сообщил, что начал программу своего визита с участия в открытии памятного знака на здании первого украинского посольства, которое представляло Украину в Османской империи в 1918-1922 годах, когда Турция одной из первых признала Украинскую народную республику. Он также напомнил, что в 1709 году Османская империя предоставила защиту гетману Мазепе. История отношений Украины и Турции чрезвычайно динамична, подчеркнул глава государства.

- Именно поэтому для нас очень важна твердая и принципиальная позиция Турции в поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства, четкая позиция по непризнанию незаконной аннексии Крыма Российской федерацией, поддержке наших братьев - крымских татар, предоставление им защиты и четкой координации действий, включая общие позиции в международных организациях, - подчеркнул он.

Петру Порошенко присвоили звание почетного доктора Стамбульского университета. Президент поблагодарил за высокое признание.

- Для меня огромная честь получить степень почетного доктора этого уважаемого учебного заведения и присоединиться к когорте славных деятелей, удостоенных этого звания. Турция очень важная для меня страна, - сказал он.

Во время вручения главе Украинского государства мантии ректор Стамбульского университета отметил, что эта степень присуждается за утверждение демократических ценностей в мире и усилия по укреплению украинско-турецких отношений.