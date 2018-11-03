Украина и Турция будут координировать усилия для освобождения узников Кремля, – Порошенко встретился с Эрдоганом

Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что благодарен Турции и президенту Реджепу Тайипу Эрдогану за усилия по освобождению украинских политических заключенных и заложников, которые незаконно содержатся в России и на оккупированных украинских территориях.

Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины.

- Мы высоко ценим помощь Турции и лично господина президента в освобождении политических заключенных. Большое спасибо за освобождение Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. Мы договорились о тех, кто незаконно содержится в оккупированном Крыму и на территории РФ, что будем продолжать координацию о продолжении процесса освобождения политзаключенных, - сказал Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с Эрдоганом по итогам переговоров в Стамбуле.

Он напомнил, что во время визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Украину также обсуждался вопрос освобождения украинцев, которые незаконно содержатся в российских тюрьмах и на оккупированных территориях. Президент также сообщил, что будет поднимать этот вопрос во время визитов в Финляндию и Францию.

- Безусловно, мы будем делать все возможное и не теряем оптимизм, чтобы и Олег Сенцов, и Сущенко, и Балух и другие политзаключенные как можно скорее оказались дома. И международная поддержка здесь играет решающую роль, - подчеркнул Петр Порошенко.

Глава государства отметил, что России очень трудно объяснить, почему в тюрьму сажают только за вывешенный украинский флаг на своем доме, или вообще без объяснения каких-либо причин выносятся приговоры по 20 лет заключения.

- Мы объединяем наши усилия для того, чтобы усилить давление на Россию и обеспечить освобождение как тех, кто находится в российских тюрьмах, так и тех, кого держат в заложниках на оккупированной территории. Мы будем продолжать нашу борьбу, - отметил Петр Порошенко.

Президент Турции Эрдоган, в свою очередь, напомнил об освобождении двух политических заключенных Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, которые были выданы турецкой стороне и после того отпущены и вернулись в Украину.