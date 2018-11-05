«Наш Край» поддержит кандидата на главу Калиновской ОТГ, которого выдвинут люди, - Кормышкин

Юрий Кормышкин «Наш край» на выборах в объединенных территориальных громадах, которые состоятся 23 декабря, поддержит кандидата на главу Калиновской ОТГ, выдвинутого жителями сел, которые объединились.

Об этом во время встречи с жителями Калиновки и Маложеневки заявил председатель Николаевской областной организации «Наш край» Юрий Кормышкин, сообщили в пресс-службе партии.

- Вместе с вами мы уже 13 лет работаем на Еланецкой земле. Не буду скрывать, что мне приятно, что именно наша громада стала первой на путь объединения в Еланецком районе. Перед нами стоят серьезные вызовы. Чтобы добиться успеха, нам всем придется очень хорошо потрудиться. Будет трудно. И от того, кого вы выберете главой громады, будет зависеть будущее нашего края и наших детей. Развитие инфраструктуры, образования, медицины - все это будет зависеть только от вас и вашего выбора. «Наш край» поддержит кандидата на главу Калиновской ОТГ, которого выдвинете и выберете именно вы, - сказал Юрий Кормышкин.

Во время встречи жители общины перечислили те проблемы, которые есть на сегодняшний день в селах Калиновка, Водяное, Новоалександровка, Уральское, Маложеневка, Богодаровка, Веселый Подол, Каменка: практически отсутствует водоснабжение и слабая инфраструктура. Жители рассказали, что если благодаря усилиям «Нашего края» и Юрия Кормышкина водопровод в селах Калиновка, Новоалександровка, Уральское удалось провести в каждый дом, в других селах такой «роскоши» нет.

В свою очередь, Юрий Кормышкин объяснил громаде, что после объединения сельсовет сможет дополучить поступления. И за счет этого, при разумном управлении, можно будет реализовывать инфраструктурные и социальные проекты.