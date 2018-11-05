«Наш Край» поддержит кандидата на главу Калиновской ОТГ, которого выдвинут люди, - Кормышкин

«Наш край» на выборах в объединенных территориальных громадах, которые состоятся 23 декабря, поддержит кандидата на главу Калиновской ОТГ, выдвинутого жителями сел, которые объединились.
Об этом во время встречи с жителями Калиновки и Маложеневки заявил председатель Николаевской областной организации «Наш край» Юрий Кормышкин, сообщили в пресс-службе партии.
- Вместе с вами мы уже 13 лет работаем на Еланецкой земле. Не буду скрывать, что мне приятно, что именно наша громада стала первой на путь объединения в Еланецком районе. Перед нами стоят серьезные вызовы. Чтобы добиться успеха, нам всем придется очень хорошо потрудиться. Будет трудно. И от того, кого вы выберете главой громады, будет зависеть будущее нашего края и наших детей. Развитие инфраструктуры, образования, медицины - все это будет зависеть только от вас и вашего выбора. «Наш край» поддержит кандидата на главу Калиновской ОТГ, которого выдвинете и выберете именно вы, - сказал Юрий Кормышкин.
Во время встречи жители общины перечислили те проблемы, которые есть на сегодняшний день в селах Калиновка, Водяное, Новоалександровка, Уральское, Маложеневка, Богодаровка, Веселый Подол, Каменка: практически отсутствует водоснабжение и слабая инфраструктура. Жители рассказали, что если благодаря усилиям «Нашего края» и Юрия Кормышкина водопровод в селах Калиновка, Новоалександровка, Уральское удалось провести в каждый дом, в других селах такой «роскоши» нет.
В свою очередь, Юрий Кормышкин объяснил громаде, что после объединения сельсовет сможет дополучить поступления. И за счет этого, при разумном управлении, можно будет реализовывать инфраструктурные и социальные проекты.
- Громада видит свой бюджет и собственноручно им руководит. Люди заработали эти средства и должны почувствовать, что их деньги на них работают. Отныне у громады станет больше перспектив, возможностей привести в порядок собственную инфраструктуру и населенные пункты. То есть это возможность планировать собственное развитие. На территории общины находится наше базовое предприятие, которое входит в группу компаний ПАЕК. Вместе с нашей компанией нам удалось уже внедрить не один социальный проект, среди которых и прокладка водопровода в нескольких селах, и строительство церкви, и отопление детского сада. В перспективе еще ремонт дома культуры. Уверен, что и впредь мы вместе сможем менять наше общество, развивать его. Планов очень много. Дай Бог нам хорошей погоды и здоровья - заменим трубы существующих водопроводов, - сказал глава николаевского «Нашего края».