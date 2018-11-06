Нардеп Ильюк требует от городской власти вмешаться в проблему закрытия больниц в Ингульском районе

Артем Ильюк Народный депутат Украины, председатель николаевской областной организации партии «Відродження» Артем Ильюк призвал городскую власть Николаева отреагировать на возможное закрытие больниц в Ингульском районе.

Об этом сообщает пресс-служба парламентария.

В начале ноября в социальных сетях и интернет-изданиях стала распространяться информация о закрытии в Николаеве сразу двух медицинских учреждений. Речь идет о семейной амбулатории №7 и детском педиатрическом отделении №2, которые обслуживают жителей Ингульского района. Николаевцы жалуются, что больницы будут закрыты уже в декабре текущего года. По их словам, всему виной — действующая медицинская реформа в стране, в результате которой могут пострадать несколько десятков тысяч пациентов.

Народный депутат Артем Ильюк считает, что городской власти необходимо немедленно разъяснить будущее указанных медучреждений для всех горожан, которые к ним причастны. В противном случае город может охватить паника.

- Обеспокоенные родители пишут мне о том, что уже в конце года их дети останутся без поликлиники. Более того, есть информация и о грядущем закрытии семейной амбулатории. Мне совершенно непонятна «страусиная» позиция профильных чиновников в горисполкоме! Я призываю их отреагировать на проблему, внести ясность жителям района: какое будущее у больниц? Где будут обслуживаться горожане? С учетом массы проблем в медицинской сфере, игнорировать подобные вопросы — непозволительно, - сказал нардеп Ильюк.

Николаевцы утверждают, что из больниц уже уволили ряд узких специалистов. Если информация о закрытии медучреждений подтвердится, велика вероятность, что для прохождения обследований родители будут вынуждены возить своих маленьких детей в другие районы города. При этом вместо указанных больниц якобы планируется открыть хирургические центры с одной единственной целью — прибыль.

Кроме этого, нависла угроза над Областной детской инфекционной больницей. Рассматривается возможность ее переформатирования путем присоединения к другим медучреждениям Николаева (игнорируя действующие санитарно-эпидемиологические нормы), а освободившееся помещение отдать под другие нужды.