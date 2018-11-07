Директор николаевского центра занятости рассказал о новых возможностях профдиагностики в онлайн-формате

Государственная служба занятости внедрила консультационную сеть «Моя профессия» для лиц, интересующихся современной профориентацией, - учеников и их родителей, учителей, преподавателей, начинающих психологов и т.д.

Об этом сообщили в отделе информационной работы Николаевского центра занятости.

- На этой профориентационной онлайн-площадке каждый зарегистрированный пользователь имеет возможность бесплатно пройти профдиагностическое тестирование в онлайн-формате без посещения центра занятости. Этот сервис будет полезен тем, кто имеет необходимость в выборе или изменении профессии, саморазвитии, определении склонностей к предпринимательской деятельности. За несколько дней работы сервиса «Моя профессия» более 100 человек уже зарегистрировались на нем с помощью специалистов службы занятости, - рассказал директор областного центра занятости Дмитрий Оборонько.

Методика основана на диагностике и сопоставлении трех основных факторов: мотивация, интеллект, психологические свойства личности. Именно на их пересечении находится наибольшая вероятность успешной профессиональной самореализации человека.

В качестве инструмента диагностики используются профессиональные тестовые методики, которые соответствуют высоким стандартам качества и эффективности, и прошли экспертизу в Институте психологии им. Костюка АПН Украины (Экспертное заключение № 612-01-09 от 8.11.2001 г.).

Для получения кода доступа для тестирования необходимо зарегистрироваться в сети myprofession.com.ua или обратиться к специалистам службы занятости. За дополнительной информацией можно обращаться в ближайший центр занятости или в отдел организации профориентации Николаевского ОЦЗ по телефону (0512) 37-24-95.