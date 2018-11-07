Программа «Нашего края» по альтернативному отоплению уже сейчас может сэкономить миллион гривен, - Кормышкин

Юрий Кормышкин Программа «Нашего края» по внедрению альтернативного отопления в бюджетных учреждениях Николаевской области уже в этом отопительном сезоне может сэкономить около миллиона гривен Николаевскому базовому медицинскому колледжу и Николаевской городской больнице №3.

Об этом сообщил генеральный директор группы компаний ПАЕК, председатель партии «Наш Край» в Николаевской области Юрий Кормышкин, сообщили в пресс-службе политсилы.

Он уверен, что существующие технологии альтернативных источников энергии имеют много общих преимуществ, среди которых оптимальное соотношение экономической рентабельности и теплотворной способности, что влечет за собой все более активное их использование. Город Николаев не исключение, и на сегодняшний день в Николаевском базовом медицинском колледже и городской больнице №3 проводятся работы по установке пеллетной котельной мощностью 3 МВт за счет частных инвестиций.

- Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии в последнее время стали одними из важных критериев устойчивого развития мирового сообщества. Осуществляется поиск новых и совершенствование существующих технологий, вывод их к экономически эффективному уровню. Главными причинами такого внимания является рост цены на природный газ, ожидаемое исчерпание запасов органических видов топлива, несовершенство и низкая эффективность технологий их использования, вредное воздействие на окружающую среду. Отмечу, что существующие технологии альтернативных источников энергии имеют много общих преимуществ, которыми важно научиться пользоваться. Именно эти факторы стали толчком, чтобы три года назад мы провели запуск завода по производству пеллет, несмотря на то, что в то время многие к этому отнеслись очень скептически, – сообщает Юрий Кормышкин.

По его словам, в данных учреждениях реализуется проект по модернизации системы отопления силами ООО «Никтеплосервис».

- Уже в прошлом году силами нашего предприятия «Никтеплосервис» совершенно бесплатно был установлен пеллетный котел в Снигиревской центральной районной больнице. Вследствие такого шага мы получили немалую экономию в местном бюджете, а пациенты и врачи – качественно новые условия работы в тепле. Пока же предприятие ООО «Никтеплосервис» продолжает свою деятельность, реализуя проект по модернизации системы отопления на базе Николаевского базового медицинского колледжа и городской больницы №3. В указанных учреждениях провели работы по установке пеллетной котельной мощностью 3 МВт, благодаря чему ориентируемый объем замещения газа достигнет 447 тысяч 400 кубометров.

- Кроме этого, не надо забывать, что у нас уже утвержден состав и перечень госпитальных округов. Городская больница №3 станет одним из базовых лечебных учреждений на своем госпитальном округе, хотя и сейчас в больнице обслуживаются не только жители Николаева, но и жители из других районов области. Медицинские учреждения должны иметь комфортные условия для пациентов и тепло – это один из главных факторов зимой для быстрого выздоровления больных, – говорит Кормышкин.

Гендиректор группы компаний ПАЕК сообщает, что котельную уже запустили в эксплуатацию. По прогнозам экспертов предприятия и отопительных учреждений, ожидается, что экономия бюджетных средств может достичь около миллиона гривен. Стоит отметить, что медколедж и больница №3 были выбраны для реализации проекта из-за своей инвестиционной привлекательности (значительный объем потребления тепловой энергии) и удобного расположения, что положительно влияет на ведение хозяйственной деятельности предприятия.