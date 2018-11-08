С начала года ГФС Николаевщины направила в государственную казну 1,6 миллиарда гривен, полученных от НДС

За 10 месяцев 2018 года ГФС Николаевщины пополнила государственную казну почти на 1,6 миллиарда гривен, полученных от НДС
Об этом рассказал начальник Главного управления ГФС в Николаевской области Владимир Копица, сообщили в пресс-службе ведомства.
Показатели поступлений НДС почти на 110 миллионов гривен больше, чем за аналогичный период 2017 года.
«Владимир Копица отметил, что ГФС Николаевщины эффективно отрабатывает рисковые операции субъектов хозяйственной деятельности, выявляет и разрушает схемы по формированию фиктивного налогового кредита, что обеспечивает увеличение объемов декларирования НДС к уплате в бюджет. Весомые показатели сбора НДС свидетельствуют об эффективном администрировании этого налога и своевременном предотвращении схем минимизации», - сообщили в ГФС.