С начала года ГФС Николаевщины направила в государственную казну 1,6 миллиарда гривен, полученных от НДС

Владимир Копица За 10 месяцев 2018 года ГФС Николаевщины пополнила государственную казну почти на 1,6 миллиарда гривен, полученных от НДС

Об этом рассказал начальник Главного управления ГФС в Николаевской области Владимир Копица, сообщили в пресс-службе ведомства.

Показатели поступлений НДС почти на 110 миллионов гривен больше, чем за аналогичный период 2017 года.