Незаконная деятельность АЗС должна быть прекращена – в ОГА состоялось совещание по вопросам строительства

В среду, 7 ноября, под руководством заместителя председателя Николаевской облгосадминистрации Валентина Гайдаржи состоялось совещание по актуальным вопросам в сфере строительства.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА.

В совещании приняли участие и.о. начальника управления Государственной архитектурно-строительной инспекции в Николаевской области Андрей Грейц, руководители городов, райгосадминистраций, ОТГ, специалисты облгосадминистрации.

Одним из самых актуальных вопросов, которые рассматривались в ходе совещания, стал вопрос о противодействии деятельности нелегальных автозаправочных станций и автогазозаправочных пунктов на территории Николаевской области. Как сообщил Валентин Гайдаржи, данный вопрос актуален для всей территории Украины и находится на особом контроле центральных органов власти и правоохранительных органов.

- По Николаевской области, как и по Украине в целом, обнаружены нелегальные АЗС, которые построены и эксплуатируются с нарушениями. Это представляет огромную угрозу жизни и здоровью людей. Кроме того, деятельность таких станций наносит ущерб государственному и местным бюджетам. Председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко постоянно подчеркивает необходимость соблюдения норм закона, поэтому незаконная деятельность таких станций должна быть прекращена, - отметил Валентин Гайдаржи.

В связи с этим руководителям городов, РГА объединенных территориальных громад поручено в сотрудничестве со специалистами ГАСИ активизировать работу по выявлению вышеупомянутых автозаправочных станций и приведения их деятельности в соответствие с требованиями законодательства.

Кроме этого, в ходе совещания участникам мероприятия были профессионально доведены изменения в действующем законодательстве Украины относительно прохождения разрешительных процедур в строительстве, проведения инспекционных мероприятий, усиления ответственности субъектов градостроительства за нарушение требований государственных строительных норм при проектировании и строительстве объектов.

Отдельно Валентин Гайдаржи отметил необходимость ускорить во всех населенных пунктах области оборудование объектов социального значения средствами доступности для маломобильных групп населения.