«Місто для людей Миколаїв» подвело итоги второго месяца работы

Вот уже два месяца команда «Місто для людей - Миколаїв» работает в Николаеве. Специалисты компании проводят текущие ремонты кровли, фасадов, подъездов жилых домов и устанавливают энергосберегающие LED-светильники. Помимо аварийных заявок и обращений жильцов, октябрь был посвящен активной подготовке к отопительному сезону.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В ходе проведения подготовительных работ компания столкнулась по ряду домов с такими проблемами, как:

- отсутствие участков трубопроводов, которые были вырезаны;

- отсутствие запорной арматуры;

- пришедшие в негодность элементы ц/о;

- многие трубопроводы были не пригодны для эксплуатации.

Кроме этого, бригады работников часто не допускали в подвальные помещения. Несмотря на это, компания успела подготовить 100% домов к отопительному сезону, который начался 5 ноября.

За октябрь в центры обслуживания компании обратились 4701 клиент с различными вопросами. 4166 обращений были оперативно решены. Еще по 535 запросам запланировано проведение ремонтных работ. В информационно-справочной системе САКУРА было зафиксировано 3565 заявок. Из них 2862 аварийные были выполнены сразу, а еще 703 заявки находятся в работе.

Больше всего запросов касалось выполнения сантехнических работ – 1947 заявок, на втором месте – запросы на выполнение работ по электрике – 769 заявок, и 146 запросов касались проведения текущих ремонтов.

- В октябре не было времени для отдыха, ведь перед нами стояла очень ответственная задача – подготовить дома к началу отопительного сезона. С этой задачей мы справились на 100%! Конечно, есть еще проблемы, которые нам нужно оперативно решить. В основном, они касаются уборки, но в скором времени наши клиенты почувствуют разницу. Что касается оплаты – в этом месяце мы выставили счета исключительно за фактически оказанные услуги, - подытожил Анатолий Быценко.

Напомним, что у «Місто для людей - Миколаїв» есть два Центра обслуживания в Ингульском и Корабельном районах, а также работает круглосуточная горячая линия и клиенты могут обращаться по номерам телефонов: +38 (0512) 71 56 20 или +38 (067) 400 90 91.