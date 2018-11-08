Гендиректор «ПАЕК» Кормышкин показал новую котельную для соцсферы ректорам со всей Украины

В четверг, 8 ноября, Николаев с рабочим визитом посетили руководители аграрных университетов из многих городов Украины во главе с ректором Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, экс-министром образования Станиславом Николаенко.

Об этом сообщают в пресс-службе ООО «СП «Южная Аграрно - Экспортная Компания» («ПАЕК»).

В ходе общения они обсудили проблемы, которые сегодня существуют в процессе обучения высококвалифицированных кадров, а также ознакомились с результатом реконструкции системы отопления с установкой дополнительного оборудования в Николаевском базовом медицинском колледже и Николаевской городской больнице №3.

Так, на территории медколледжа была установлена и уже запущена силами ООО «Никтеплосервис» (группа компаний «ПАЕК») новая модульная котельная мощностью 3 МВт. По словам генерального директора компании «ПАЕК», депутата Николаевского областного совета от партии "Наш Край" Юрия Кормышкина, благодаря отоплению альтернативными источниками энергии ожидается ощутимая экономия бюджетных средств.

- Все, что вы сегодня здесь видите - это результат плодотворного сотрудничества компании «ПАЕК» и Николаевского аграрного университета. Все, от системы отопления до самого топлива, производится на территории Николаевской области нашими предприятиями. Эта мобильная модульная котельная мощностью 3 МВт может обогреть помещений на 30 тысяч кв.м. И именно благодаря этой новой для нас технологии сегодня и в Николаевском базовом медицинском колледже, и в Николаевской городской больнице №3 тепло. Газ для украинцев стал слишком дорогим, мы тратим на обогрев наших домов и социальной сферы огромные средства, а в результате мы видим, что этого тепла не достаточно. В школах, детских садах, больницах, которые обогреваются за счет газа, холодно. Инвестируя в альтернативную энергетику, компания «ПАЕК» доносит до наших людей, нашего бизнеса, нашей власти, что есть возможность совсем отказаться от дорогого топлива уже в недалеком будущем. Это не только экономия средств, а и качественно лучшие услуги, - отмечает Кормышкин.

В свою очередь, ректор Николаевского базового медицинского колледжа Сергей Губанов и главный врач городской больницы №3 Александр Чеботарев отметили, что качественные изменения уже заметны, ведь в помещениях учреждений очень тепло.

- Благодаря совместному проекту компании «ПАЕК» и Николаевского аграрного университета была разработана документация, и была построена котельная на территории Медицинского колледжа, чтобы обеспечить теплом эти два учреждения. 1 ноября у нас начался отопительный сезон, и сотрудники больницы, и пациенты сразу почувствовали абсолютно новое качество тепла. Во всех помещениях больницы температура выше зоны комфорта. И мы не чувствуем присутствия котельной рядом, - делится Чеботарев.

Ознакомившись поближе с новой технологией отопления, Станислав Николаенко признался, что поражен усилиями отечественных специалистов, которые были приложены к реализации такой идеи на территории Николаевской области.

- Вопрос теплотехники, энергообеспечения сегодня стоит очень остро. И поиск альтернативных видов топлива на фоне постоянного роста цен на газ, на электроэнергию, на все теплоносители актуален. И то, что в данном случае усилиями конструкторов-техников, ученых, проживающих в Николаеве, удалось сконструировать эти специальные котлы на базе нашего аграрного университета, удалось подобрать режимы отопления, подготовить пеллеты - очень высокий показатель. Результат мы увидели, и, сравнивая цену от городского «Коммунэнерго» и цену, которую получит медицинский колледж, можно наблюдать существенную положительную разницу в пользу этой разработки. Я считаю, что это очень хорошее дело, приятно, что это сделано именно нашими отечественными конструкторами, - подчеркнул Николаенко.

В итоге делегация отправилась на ООО "Баловнянская производственная база" ознакомиться с мощностями Константиновского элеватора.