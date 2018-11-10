В Корабельном районе отметили 65-летний юбилей Высшего профессионального училища кораблестроения

Высшее профессиональное училище кораблестроения города Николаева – одно из тех учебных заведений, которые смогли пройти многие важные исторические этапы развития образования в нашей стране и выстоять, не потеряв своей специализации. 7 ноября училище отметило свой уже 65-летний юбилей праздничным концертом.

Об этом сообщили в пресс-службе ООО «МСП Ника-Тера».

Училище начало свою историю в 1953 году как ремесленное училище №2 для подготовки рабочих кадров при судостроительном заводе. С годами название учебного заведения менялось, но кадры с профтехническим образованием готовились всегда, а в 2006 году было зарегистрировано название согласно приказу Министерства образования и науки Украины – Высшее профессиональное училище кораблестроения г. Николаева. Всего за 65 лет училищем было подготовлено около 15 тысяч специалистов электротехнического производства и общественного питания.

- Сегодня наши выпускники востребованы на предприятиях не только нашего города, области, страны, но и всего мира, - такие слова прозвучали со сцены из уст директора училища Юрия Глазачева. – Мы благодарны нашим партнёрам, которые помогают проходить нашим студентам практику и трудоустраивают наших выпускников. Одним из таких дружественных предприятий является и морской порт «Ника-Тера», с которыми мы уже сотрудничаем около пяти лет и не только касательно профориентации, но и в социальных проектах для благоустройства района и города.

Также Юрий Глазачев отметил, что юбилей – это хороший повод остановиться в нашем времени, чтобы подвести итоги и наметить планы на будущее. Юбилейный концерт был насыщен творческими выступлениями учащихся, номерами местных артистов, демонстрацией старых фотографий истории училища, а также поздравлениями приглашённых гостей. Педагогический состав был награждён грамотами от администрации Корабельного района, а от социального партнёра «МСП Ника-Тера» ученики получили желаемый подарок – сертификат на приобретение спортивной экипировки.