«Имитация партийной деятельности - практика прошлого, - Игорь Николаенко

С 3 ноября 12 ОТГ Николаевской области включились в избирательный процесс. В воскресенье, 23 декабря, в восьми сельских районах состоятся выборы депутатов сельских, поселковых и городских советов и, соответственно, сельских, поселковых и городских голов. Понятно, что результаты выборов в ОТГ станут своеобразным экзаменом на зрелость и самодостаточность территориальных громад. А для партийных организаций лакмусовой бумажкой готовности их к предстоящим выборам более расширенного формата.
Об этом сообщили в пресс-службе николаевской организации Радикальной партии Олега Ляшко.
Руководитель областной организации Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Николаенко заявил:
- За несколько месяцев во всех без исключения районах области уже созданы партийные организации, на базе которых активно функционируют общественные приемные. К предстоящим выборам в ОТГ, которые состоятся 23 декабря, областная организация также готовится с полной ответственностью.
- По определенным причинам Радикальная партия Олега Ляшко не имеет своих депутатов ни в областном, ни в городском советах, — подчеркивает Игорь Николаенко. — Более того, их нет в некоторых районах. А значит РПЛ лишена возможности отстаивать интересы избирателей, влиять на политические и экономические процессы в области. Эту ситуацию мы исправляем. Учитывая то, что партия живет интересами украинцев, имеет четкую социальную направленность и гражданскую позицию, к нам тянутся люди. Особенно после всеукраинского митинга, объявленного лидером РПЛ под названием «Стоп тарифам!», который активно поддержала николаевская делегация партийцев РПЛ, выразив свое несогласие с политикой правительства. Имидж партии значительно вырос и после того, как Олег Ляшко выполнил свое обещание, данное николаевцам в предыдущий свой приезд. На дороге Н-11 «Николаев-Днепр» пиарились многие, но выполнил свое обещание только Ляшко. Благодаря настойчивости лидера партии, на ремонт этой дороги в бюджет следующего года заложен миллиард гривен!
Игорь Николаенко в качестве примера готовности к выборам в ОТГ привел Березнеговатский район, где от РПЛ изъявили желание баллотироваться в депутаты Березнеговатской ОТГ 11 кандидатов, а в Висунскую ОТГ – шестеро. Среди них учителя, фермеры, предприниматели.
Работа партии в значительной мере активизировалась потому, что почти на 98 процентов обновился руководящий состав районных парторганизаций. За дело взялись ответственные и незаангажированные люди с большим творческим потенциалом. И самое главное — с желанием менять к лучшему жизнь простых украинцев.
- В областной организации РПЛ идет процесс обновления партийных рядов. Конечно же, он болезненный, — соглашается Игорь Николаенко. - Имитация партийной деятельности – это практика прошлого. Некоторые партийцы, попав в депутаты сугубо на авторитете лидера Радикальной партии Олега Ляшко, забыли и о партии, и о своих обещаниях избирателям. Такие депутаты партии не нужны, ей они авторитета не добавляют.