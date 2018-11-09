Украина получила от ЕС позитивный сигнал поддержки, - Порошенко

Основными вопросами, которые обсуждались во время работы саммита и Конгресса Европейской народной партии, были вопросы сохранения мира и единства Евросоюза и поддержка в этом контексте Украины в ее борьбе с агрессором.

Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил во время общения с представителями СМИ в Хельсинки, сообщили в пресс-службе главы государства.

- Мы очень тщательно обсуждали будущее Европы - каким оно должно быть следующие 5 лет. Какие вызовы стоят перед Европой: вызовы в сфере безопасности, вызовы в сфере установления мира, вызовы в сфере противодействия угрозам, вызовы в сфере развития Европы. И очень важно, что Украина принимала активное участие в этом обсуждении и я почувствовал очень сильную поддержку европейских лидеров. И сегодня она была продемонстрирована и во время Конгресса, - сказал Порошенко. - Позиция была абсолютно одна: как нам сохранить мир, как нам обеспечить единство Европейского Союза.

Петр Порошенко отметил, что эти заседания Европейской народной партии ярко опровергли любые утверждения о якобы усталости от Украины или потере ею поддержки Европы.

- С точностью до наоборот. В выступлениях вы слышали президента Европейского Совета Дональда Туска, который четко отметил, что тот, кто не осуждает Путина за его агрессию против Украины, тот, кто не помогает Украине, не может считаться европейцем, настоящим членом Европейской народной партии и вы видели реакцию зала, который аплодисментами приветствовал этот призыв большого друга Украины господина Туска, - подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что пользуясь случаем, пригласил лидеров Евросоюза, включая Туска, посетить Украину.

- Приглашение было любезно принято и господин Туск посетит в начале следующего года и будет очень активный диалог, особенно в преддверии саммита Евросоюза, где будет решаться вопрос о продлении санкций, - сказал Петр Порошенко.

Президент также сообщил, что в рамках работы саммита и Конгресса ЕНП провел двусторонние встречи с рядом лидеров Европы. В частности, с президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером, канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Европейской народной партии Джозефом Долем, лидерами многих государств, включая премьер-министра Болгарии Бойко Борисова, премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича.

Во время переговоров с вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Добровскисом обсуждался вопрос о выделении Украине в ближайшее время 500 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС, также отметил глава государства. По его словам, речь идет о считанных неделях для предоставления этой помощи. Также собеседники обсудили оказание помощи нашей стране в сотрудничестве с Международным валютным фондом.