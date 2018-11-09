Президент Украины призвал лидеров ЕС продлить санкции против России из-за невыполнения Минских договоренностей

Президент Украины Петр Порошенко призвал европейских лидеров сохранить санкции против страны-агрессора России из-за невыполнения ею Минских договоренностей и отсутствия с ее стороны шагов, которые бы способствовали установлению мира в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины.

- Я призвал лидеров Европы обязательно мобилизоваться, обеспечить единство и продлить санкции против Российской Федерации в связи с отсутствием какого-либо прогресса в имплементации Минских договоренностей, обеспечения режима твердого прекращения огня и вывода российских войск и российской артиллерии с украинской территории, обеспечить прогресс в части освобождения заложников, которые незаконно удерживаются на оккупированных территориях и в тюрьмах России и на территории оккупированного Крыма, - сообщил глава государства во время общения с журналистами в Хельсинки, где он находится с рабочим визитом. - И я почувствовал мощную и полную поддержку Украины со стороны Европейского Союза.

Он также отметил, что принял участие в работе 25-го Конгресса Европейской народной партии. По его словам, основной темой общения участников был вопрос мира.