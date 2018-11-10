В понедельник в Николаеве на час разведут мосты

В понедельник, 12 ноября, в Николаеве разведут Южнобугский (Варваровский), Ингульский и пешеходный понтонный мосты.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает КП «ЭЛУ Автодорог».

Мосты планируют развести 12 ноября с 12:00 до 13:00. Кроме того запланирован резервный день на 13 ноября, также с 12:00 до 13:00.

Граждан просят учесть эту информацию при планировании своего маршрута.

Развод мостов связан с тем, что в акваторию «Николаевского судостроительного завода» должен зайти буксир «Владимир Иванов».

Напомним, как для выхода судна планировали развести мосты 24 октября, но процесс отменили из-за ухудшения погодных условий.